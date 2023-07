Medvédev advierte que el ingreso de Ucrania en la OTAN provocará la III Guerra Mundial





08/07/2023 - 19:39:41

RT.- El expresidente de Rusia y actual vicejefe del Consejo de Seguridad del país, Dmitri Medvédev, ha declarado este sábado que EE.UU. sigue seduciendo a Ucrania con la promesa de su incorporación a la OTAN, algo que, si en algún momento llega a materializarse, significaría una nueva guerra mundial. "Ahora él [el presidente estadounidense Joe Biden], tras agotar todos los recursos, promete bombas de racimo y seduce de nuevo a los neonazis en Kiev con la perspectiva de la OTAN, cuya ejecución significa la Tercera Guerra Mundial", escribió Medvédev en su cuenta de Telegram. Biden dijo este viernes en una entrevista a la CNN que Ucrania no está lista para obtener la membresía en la Alianza Atlántica, debido a que todavía debe dar una serie de pasos. "Lo más fácil es pensar que esta es la dirección de cualquier líder estadounidense y del Estado profundo: dominar y restringir a otros países. […] Se puede decir que [Biden] es un anciano enfermo con demencia. Sobre esto vociferan [el expresidente Donald] Trump y una gran parte de los estadounidenses", indicó el expresidente ruso. "¿O tal vez no es así? Puede que el anciano moribundo, poseído por fantasías insanas, decidió marcharse con elegancia, provocando un armagedón nuclear y llevándose consigo a la mitad de la humanidad al otro mundo", concluyó Medvédev. Sin unanimidad En la mencionada entrevista, Biden dijo que Ucrania debe cumplir con los requisitos establecidos, como "la democratización" y "un montón de otros asuntos", para poder aspirar a la membresía de la Alianza Atlántica. El procedimiento "toma algún tiempo", aseguró, señalando que no existe unanimidad en el bloque sobre si ahora es el momento oportuno para aceptar a Kiev. Además, el inquilino de la Casa Blanca manifestó que Washington estará dispuesto a brindarle a Ucrania garantías de seguridad del tipo israelí, con el suministro de armas, mientras el Gobierno del presidente Vladímir Zelenski avance en los preparativos para la membresía. En vísperas de la próxima cumbre de la OTAN, programada para los próximos 11 y 12 de julio en Vilna, la capital lituana, el Gobierno de Kiev reactivó sus llamados para que se den pasos más concretos hacia su adhesión al bloque militar. Sin embargo, hasta ahora sus miembros aún no se han puesto de acuerdo sobre lo que ofrecerán a Ucrania en Vilna, reporta The Washington Post.