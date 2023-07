Conade pide a Arce liberar a presos políticos tras aseveraciones de dos diputados





08/07/2023 - 19:36:49

Brújula Digital.- El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) exigió al presidente Luis Arce liberar a los presos políticos de su Gobierno. La petición surgió luego de que dos diputados del MAS revelaran que fue el propio Evo Morales quien pidió a las organizaciones sociales su renuncia a la presidencia en el 2019. “POR TANTO, LA PRESENTE CONCENTRACIÓN EXIGE al Señor Luis Arce Catacora, tenga la decencia de aceptar que la mentira que organizó su partido ha sido finalmente desmantelada. Que el Ministerio Público debe dar sobreseimiento a los imputados; que los jueces deben anular los juicios ilegales Golpe 1 y Golpe 2. En consecuencia, exigimos la liberación inmediata de todos los presos políticos, perseguidos y enjuiciados injustamente”, señala parte de un comunicado del Conade. El martes, los diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS), Deisy Choque y el jefe de bancada, Andrés Flores dijeran por separado que Morales le pidió al ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, solicitara su renuncia en noviembre del 2019. ¿Por qué el hermano Evo no sale a aclarar por qué Huarachi pidió la renuncia? ¿Por qué no sale a aclarar que él fue quien solicitó que las organizaciones salgan y pidan su renuncia? ¿Por qué no lo aclara? ¿Por qué hasta hoy sigue dejando que se le dañe al hermano Huarachi con ese discurso de ‘fuiste el traidor’, cuando lo único que hizo fue ser obediente?”, dijo Choque. Por su lado, Flores confirmó la versión de Choque. “Imagínense, ya era dos semanas de lucha en defensa de nuestro compañero presidente, en defensa de nuestra Casa Grande del Pueblo. Todas las organizaciones ya habíamos peleado dos semanas. La Policía Boliviana ya se estaba amotinando y el Ejército también ya estaba pidiendo la renuncia. Es por eso, ‘antes que me pida el Ejército, la Policía Boliviana, pídanme usted, señor Huarachi, la renuncia y yo presento la renuncia’, (dijo en ese entonces Morales). Entonces, ahora por qué dice que es un cobarde, un dirigente que no ha podido defender, fue a pedido (de él). Por lo tanto, que digan la verdad, no mientan al pueblo”. Según el CONADE, en caso de no ser atendida la petición que realizaron en una concentración el viernes, tomarán acciones de hecho. “EN CASO DE NO SER ATENDIDAS ESTAS NUESTRAS PETICIONES TOMAREMOS ACCIONES DE HECHO en las próximas horas. La ciudadanía está dispuesta a enfrentar al Movimiento al Socialismo en las calles y en las urnas, porque ya estamos cansados de su accionar corrupto y delincuencial. Vamos a demostrarle que existimos bolivianos que estamos dispuestos a recuperar el Estado de Derecho que ustedes están pisoteando y que somos mayoría. Ustedes manejan la justicia a su antojo, pero no se olviden que el poder no es eterno”, se lee en la parte final del comunicado.