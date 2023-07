Gobierno descarta que la oposición forme un frente único, el MAS se unirá en una sola corriente





08/07/2023 - 19:31:34

La oposición fracasará en su intento de formar un frente único para ir a las elecciones nacionales próximas y el Movimiento Al Socialismo (MAS), más allá de quien sea el candidato, “se unirá en una sola corriente”, aseguró el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico. “El MAS, al final del día, más allá de quien sea el candidato, se va a unir en una sola corriente, eso no lo han pensado”, afirmó en la red DTV y aseguró que al momento no hay en Bolivia un líder que le haga frente al masismo. Desde la oposición, como ocurrió en otros momentos, se alienta la formación de un frente único para ir a las elecciones nacionales próximas y hacer frente al MAS, que permanece en el gobierno desde el 2006, excepto entre 2019 y 2020 por el golpe de Estado. Torrico aseguró en un análisis político que “hay en Santa Cruz una efervescencia de líderes” jóvenes y difícilmente “van a permitir que algo que ni suena y truena (Carlos Mesa) sea director de la orquesta”. En Comunidad Ciudadana (CC) ya plantea que Mesa sea ese candidato único. El ex presidente perdió las elecciones anuladas de 2019 y las de 2020. Para Torrico, Mesa es un político de escritorio y de Twitter, mientras que el MAS es un movimiento nutrido por grandes sectores sociales.