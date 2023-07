Diputada de CC: El gobierno de Arce contrató créditos por más de 3.000 millones de dólares





08/07/2023 - 13:34:19

Erbol.- La diputada opositora por Comunidad Ciudadana (CC), Gabriela Ferrel, afirmó que es jocoso que el gobierno del MAS ataque con una mano y extienda la otra para pedir préstamos a los organismos internacionales a los que crítica políticamente de estar vinculados al imperio norteamericano. Dijo que solo el gobierno de Luis Arce contrató créditos por más de 3.000 millones de dólares que ya fueron aprobados para su desembolso y que solo hay pendientes unos siete proyectos de ley para seguir endeudando al país, indicó. En la gestión de Luis Arce, la Cámara de Senadores aprobó 26 proyectos de ley para el desembolso de 3.188 millones de dólares. “Quién teniendo dinero se presta dinero, siendo que venimos de la bonanza económica y eso no está sucediendo acá”, afirmó la diputada Ferrel. Sostuvo que llama la atención que varios préstamos vengan para la lucha contra el Covid-19, sabiendo que la lucha contra la pandemia está cambiando. “Es preocupante que sigan endeudando a las futuras generaciones que van a administrar el país”, declaró a la prensa. Manifestó que el 75% de los créditos provienen de la CAF y del BID, sobre todo de este último organismo vinculado al imperialismo que ellos critican. “Entonces es jocoso que con una mano lancen la piedra y la otra la extiendan para que nos sigan dando dinero”, afirmó. Dijo que ese ritmo de endeudamiento preocupa, tomando en cuenta que el país ha vivido en la bonanza económica por una “supuesta buena administración” del ministro de Economía quien hoy es presidente del Estado. Ferrel afirmó que cuando hay dinero es fácil distribuir el dinero, pero cuando no hay, acuden al préstamo sin importar si sube o no la deuda externa. El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, afirmó que los préstamos “son muy importantes para el país” porque garantizan liquidez y la provisión de divisas que aseguran la estabilidad de los precios en el mercado interno.