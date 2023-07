Falta de dólares complica a la industria farmacéutica boliviana





08/07/2023 - 11:25:26

Erbol.- El Gerente de la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol), Josip Lino Eguino, informó que el sector atraviesa una situación complicada, debido a la falta de dólares que son necesarios para abastecerse de insumo para su producción. En entrevista con La Tarde en Directo de ERBOL, explicó que la industria farmacéutica de Bolivia se abastece del exterior de materias primas, material de acondicionado, material de empaque para producir medicamentos en el país. Señaló que los países de donde más se importa son China e India, además de Europa. Sin embargo, el directivo indicó que en el exterior no les interesa la situación que pueda atravesar Bolivia y los proveedores exigen los pagos. Eso complica a las empresas bolivianas en un contexto de falta de dólares. Detalló, además, que no pueden acudir al mercado informal de dólar, porque las operaciones que hacen son bancarizadas por seguridad de los proveedores. En ese marco, el directivo lamentó que los bancos no han atendido de manera prioritaria sus requerimientos de la divisa y que, además, se hayan subido las comisiones. Ante ese escenario, se acercaron a autoridades en busca de ayuda y éstas les plantearon que habría solución, con medidas como la Ley del Oro. No obstante, Lino advirtió que aplicar las medidas de la Ley del Oro seguro va a tomar su tiempo y el sector farmacéutico no puede esperar. “Nos preocupa la incertidumbre a la que estamos, de que esta situación no se vaya a agravar, y ahí sí estamos en una situación mucho más complicada”, advirtió. El Gerente de la Cifabol indicó que para la próxima semana se tendrá reunión con autoridades y espera tener alguna alternativa de solución, que les permita retomar la tranquilidad. Contrabando también afecta Explicó que la industria farmacéutica en Bolivia produce alrededor de 40 a 45% de las necesidades de medicamentos que existen en el país, como analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos y remedios para temas gástricos. Además de la falta de dólares, esta industria también sufre el impacto del contrabando. “El contrabando de medicamentos solo de medicamentos está alrededor de 80 a 85 millones de dólares, que viene a representar un 20% del mercado total farmacéutico, que está entre los 400, 450 millones de dólares. Nos resta competitividad porque la producción nacional que tenemos perfectamente podríamos cubrir esos espacios que cubre la ilegalidad”, agregó. Posición del BCB Consultado al respecto, el presidente del Banco Central, Edwin Rojas, dijo que en la reunión de la próxima semana se analizará la situación del sector farmacéutico y la posibilidad de que ente emisor pueda ayudar. No obstante, recordó que otros sectores como el automovilístico no tienen problemas de falta de dólares. Como anécdota mencionó que recientemente se ha presentado un modelo de manera primicial en Bolivia. “Es un tema, tal vez, de cómo se hacen las gestiones en el sistema financiero”, consideró Rojas.