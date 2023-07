La esfera gigante que ilumina Las Vegas y se ha vuelto una sensación de Internet





08/07/2023 - 11:01:20

Infobae.- Este viernes ha comenzado la actividad de la NBA Summer League en Las Vegas y en esta ocasión el torneo que se juega fuera de temporada en varias sedes de los Estados Unidos ha sido promocionado a través del edificio más moderno de la ciudad del estado de Nevada: el MSG Sphere. En los últimos días las redes sociales se han plagado de videos que muestran una esfera gigante situada en el centro de la ciudad estadounidense que a veces luce como si fuese un ojo, un planeta o hasta una pelota. Las imágenes son tan impactantes que se han viralizado y han llamado la atención de usuarios que no pueden comprender de qué se trata. La respuesta es sencilla: una obra arquitectónica moderna que gracias a su tecnología puede cambiar de aspecto constantemente. El MSG Sphere es un microestadio capaz de albergar cualquier tipo de evento, así que en un futuro se convertirá en el recinto de partidos de la NBA, la NHL, combates de MMA y de boxeo. Aunque, en un principio habrá solamente shows artísticos, como la presentación de la banda U2 estipulada para septiembre, cuando se celebre su gran inauguración. the $2.3B sphere in Las Vegas is insane 😳pic.twitter.com/YWNNUW1iGz — Warren Sharp (@SharpFootball) July 5, 2023 El edificio mide 112 metros de alto y 147 metros de ancho y es la estructura circular más grande del mundo que además cuenta con 1,2 millones de pantallas led que le permiten lucir como quiera. Es así que por momentos toma la forma de una pelota de baloncesto, a veces de un asteroide o simplemente de paisajes u objetos que cambian a cada segundo. Esto la ha convertido, obviamente, en la nueva sensación de la ciudad ya que los turistas no pueden dejar de mirarla. Dentro, tiene capacidad para 18 mil espectadores y una pantalla LED 16K con 76 metros de altura que puede simular cualquier tipo de escenario. Es decir que, si quieren, pueden hacerle sentir a sus visitantes que están debajo del agua, en un mundo submarino, en el espacio o donde la imaginación se los permita. Además, en noviembre de este año se correrá el Gran Premio de la Fórmula 1 en Las Vegas, por primera vez desde 1984, y el trazado hará que los vehículos pasen a toda velocidad muy cerca de esta gran esfera que puede verse desde cualquier punto de la ciudad famosa por sus casinos.