Arce llama a las organizaciones sociales y a los alcaldesa exigir al Legislativo la aprobación de créditos





08/07/2023 - 07:20:23

El presidente Luis Arce convocó este viernes a las organizaciones sociales y a los alcaldes a “hacer cuerpo” para exigir a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la aprobación de créditos destinados a proyectos de desarrollo económico y social para el departamento y el resto de Bolivia. Atribuyó a “malos asambleístas nacionales, elegidos por nosotros mismos, con nuestro voto” la falta de gestión en la aprobación de los créditos contratados de diferentes organismos internacionales. Arce habló de este tema en el acto de inauguración de los sistemas de riego de la Subcentral Catuluni y la Subcentral Tahari, y la Unidad Educativa Irupampa en la Subcentral Titicachi, en el municipio de Chuma, provincia muñecas del departamento de La Paz. “Todos nos piden obras, nosotros presentamos leyes para los créditos y no hay los créditos, hermanos; ahí pido a nuestras centrales, a nuestra (Federación de Campesinos) Tupac Katari, a nuestros alcaldes, a todos, y a nuestras organizaciones sociales a hacer cuerpo para exigir que nuestros asambleístas, de una vez por todas, aprueban esas normas y que llegue el dinero en obras para el pueblo boliviano”, convocó. En la Cámara de Diputados están pendientes de aprobación tres créditos por más de $us 210 millones. A pesar de que fue aprobado en grande, la mayoría de diputados no aprobó en detalle el crédito de $us 52 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El debate fue aplazado. Otros dos, por $us 150 millones y 12 millones de euros (algo más de $us 13 millones), también están pendientes de aprobación. Legisladores que responden al expresidente Evo Morales se sumaron a los votos de las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana para no aprobar el crédito de $us 52 millones. Arce aseguró que hay “algunos malos asambleístas nacionales”, sin identificarlos. “Hay, lamentablemente, algunos malos asambleístas nacionales, elegidos por nosotros mismos, con nuestro voto, y que no están cumpliendo la labor de aprobar esas leyes, de agilizar todos los trámites en la Asamblea Legislativa para que nosotros podamos tener los recursos y hacer las obras que ustedes necesitan”, aseguró. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó en esta jornada que en la Asamblea Legislativa Plurinacional están pendientes de aprobación créditos por más de $us 327 millones, para programas y proyectos en beneficio de la población boliviana. ABI