Exsenador Aguilar relata la estrategia para salvar la personería del MAS en 2019





08/07/2023 - 07:09:45

Erbol.- El exsenador Omar Aguilar ha dado a conocer detalles sobre la estrategia que permitió salvar la sigla del Movimiento al Socialismo (MAS) durante las negociaciones llevadas a cabo en 2019 para pacificar Bolivia. Estas negociaciones surgieron como respuesta a las acusaciones de fraude electoral que rodearon al partido en aquel momento. Aguilar afirmó enfáticamente: "Mis amigos del MAS me deben la personería jurídica". El ex parlamentario resaltó que fue él quien planteó la estrategia jurídica que finalmente se implementó. Según su testimonio, utilizó una táctica que él llama "chantaje", en la que contó con la colaboración de Gabriela Montaño, Carlos Romero, Javier Zavaleta y Héctor Arce Zaconeta. Al parecer, ninguno de ellos quería hablar con Evo Morales, temiendo ser reprendidos por el líder del partido, quien inicialmente se empeñaba en ser candidato, pese a las protestas. Fue en este contexto que Evo Morales tomó la decisión de renunciar a su candidatura para las elecciones de 2020 a cambio de preservar la identidad del MAS. Aguilar relató: "Romero me pasó el celular en altavoz, debatimos, concluimos el debate y logré convencer a Evo Morales". Morales, finalmente convencido, expresó su confianza en la estrategia propuesta por Aguilar, diciendo: "Confío en ti, sé que tu estrategia dará resultados". La estrategia resultó exitosa, ya que en aquel momento era considerado "un delito" declararse simpatizante del MAS. Aguilar comentó: "Le apuesto a que nadie habría salido en defensa de un partido político, mucho menos del MAS. En ese momento, decir que uno pertenecía al MAS era algo prohibido, ni siquiera los alteños se atrevían a hacerlo". El exsenador se refiere a una reunión política que buscaba pacificar el país tras las masivas movilizaciones y bloqueos que tuvieron lugar en octubre y noviembre de 2019 en Bolivia. Esta crisis dio paso a la presidencia interina de Jeanine Añez. Sin embargo, las revelaciones de Omar Aguilar destacan los desafíos y las estrategias políticas desplegadas durante ese convulso período de la historia boliviana. El rescate de la sigla del MAS permitió que el partido continuara su participación en la vida política del país y, posteriormente, recuperara el poder con la elección de Luis Arce como presidente en los comicios de 2020.