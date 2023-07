De la Cruz: Compañero Huarachi, diga la verdad sobre el 2019, los alteños lo defenderemos





Urgente.bo.- El exdirigente de la Central Obrera Regional (COR), Roberto de la Cruz, pidió este viernes al ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, decir “su verdad” sobre el 2019, cuando presuntamente el entonces presidente Evo Morales, le habría presionado para que pida su renuncia. “¿Evo le pidió pedir su renuncia, sí o no? No tenga miedo compañero, los evistas del Chapare contra mí también han complotado injurias y calumnias usando a una mujer, pero no hay que tener miedo si tienes la verdad. Si Evo te ha pedido que pidas su renuncia, nosotros los alteños te defenderemos”, indicó de la Cruz mediante un video. En pasados días, el jefe de bancada del MAS, Andrés Flores, sostuvo que el 2019, Evo presionó a la COB para que pida su renuncia. Ante esta presunta revelación, la oposición aseguró que el líder cocalero cometió un “autogolpe”, y por dicha polémica se pronunciaron también Morales y el vocero de la Presidencia, Jorge Richter, para indicar que ese año hubo “golpe de Estado”. De la Cruz insistió a Huarachi “decir la verdad” y no “esconderse”, ya que, a su criterio, el hacerlo, no dañará su imagen en el Gobierno, ni saldrán de la cárcel quienes fueron acusados por sedición y conspiración. “Con esa tu afirmación, no se va a dañar tu imagen con el actual gobierno de Arce Catacora, al final este gobierno es constitucional que ha salido de las elecciones generales. Tampoco van a salir de la cárcel los que conspiraron con los militares para masacrar a la gente como pasó en Senkata y Sacaba”, dijo. Agregó que con la “verdad” de Huarachi se desenmascaría el presunto “autogolpe” que hizo Morales el 2019. “Por favor compañero, salga a dar la cara y diga su verdad”.