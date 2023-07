Aprehenden a tres funcionarias del Serecí, entre ellas está la esposa de un diputado





08/07/2023 - 06:55:19

Correo del Sur.- Tres funcionarias del Servicio de registro Cívico (Serecí) de Yapacaní, entre ellas la esposa de un diputado, fueron aprehendidas este viernes luego de evidenciarse su participación en la emisión de una partida de nacimiento falsa para a una ciudadana de nacionalidad china. “dentro del Segip, estaba la técnico que se llama María Isabel B. P., que había sido la esposa del diputado Daniel Rojas (MAS). Ella es quien emitió el certificado de nacimiento a favor de la ciudadana china, en el documento podemos ver que está su sello”, informó el director del Servicio General de Identificación Personal (Segip) de Santa Cruz, Alpacino Mojica, según publica ANF. El diputado Daniel Rojas aseguró a la misma agencia de noticias que su esposa es inocente y que solo firma los documentos que son autorizados por sus superiores. A la vez, acusó al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo de amedrentar a las familias de los diputados que son leales al expresidente Evo Morales. “Quien autoriza estos documentos es la responsable del Serecí. Lamentablemente nosotros vemos que hay parcialización y nosotros consideramos que esto es un amedrentamiento por el ministro de Gobierno a los diputados que estamos con nuestro comandante Evo Morales. Como no nos han encontrado nada a nosotros, se meten con nuestras familias”, aseguró el legislador. Según la investigación, el martes se apersonó a las oficinas del Segip una ciudadana china que tenía un certificado de nacimiento boliviano con el nombre de Marioly Rodríguez Suárez, pero al hacerle algunas consultas notaron que no hablaba español, lo que hizo sospechar a los funcionarios de esa institución. En ese sentido, Alpacino dijo que los funcionarios comprobaron que el certificado era falso y que el nombre de la ciudadana china es Lin Chung Yang, misma que fue aprehendida por uso de instrumento falsificado, se espera que en las próximas horas un juez decida su situación jurídica. “La ciudadana tenía el nombre de Marioly Rodríguez Suárez, pues notificamos a Interpol, ellos no nos dan nada, pero la buscamos en su domicilio y su nombre verdadero es Lin Chung Yang, no era su nombre el de Marioly. Así le emitieron el certificado de nacimiento”, añadió. Junto a María Isabel fueron aprehendidas la jefe regional del Sereci de Yapacaní, Emma V. A., y otra funcionaria luego de evidenciarse su participación en la emisión de la partida de nacimiento falsa para a una ciudadana de nacionalidad china.