Anuncian bloqueos si Cancillería no aborda la crisis del Pilcomayo





08/07/2023 - 06:53:42

El País.- La Organización de Capitanías Weenhayek de Tarija (Orcaweta) ha dado plazo hasta el lunes 10 de julio para que las autoridades chaqueñas gestionen ante la Cancillería de Bolivia, que pueda abordar la problemática que tiene en agonía al río Pilcomayo. El capitán grande del pueblo Weenhayek, Francisco Pérez, señaló que si no existe respuesta, iniciarán con el bloqueo de carreteras. La molestia de la Orcaweta pasa por el incumplimiento a los compromisos asumidos por las autoridades regionales en la reunión que se llevó adelante el pasado 22 de junio en la comunidad de San Antonio de Tunteyas del municipio de Villa Montes, donde acordaron exigir la declaratoria de zona de desastre al principal río chaqueño; apresurar las tareas de dragado y exigir a la Cancillería de Bolivia convocar a una reunión de emergencia internacional. Es así, que el pasado viernes nuevamente la Orcaweta convocó a una reunión de evaluación de los compromisos asumidos, sin embargo, algunas autoridades regionales no asistieron a dar su informe de las tareas que debían ejecutar en este periodo. El capitán del pueblo Weenhayek recordó que uno de los compromisos asumidos por el ejecutivo del Gobierno Regional del Chaco, José Ábrego, fue hacer las gestiones ante la Cancillería de Bolivia para que a través de esa instancia se convoque a autoridades de Argentina y Paraguay, de las zonas de paso del río Pilcomayo, para tratar la crítica situación por la que atraviesa este afluente, que en la presente gestión ha disminuido considerablemente la presencia de sábalos, una especie emblemática de este río y principal sustento de las familias indígenas en territorio boliviano. “Vamos a esperar hasta el lunes al mediodía, (…) y si no se pronuncian los representantes de las instituciones, porque ya fuimos claros, el día martes a las 00.00 horas va a entrar el tema de bloqueos en las carreteras, eso lo vamos a definir, si será solo la Ruta 9 o también la ruta que va a Tarija”, señaló Pérez entrevistado por el medio digital Crónica Sur. Pérez tildó como una “falta de respeto” el compromiso incumplido por parte del ejecutivo regional. Explicó que la presencia de los técnicos del Gobierno Regional del Chaco en la reunión realizada el pasado viernes, ha sido solamente “para tomarse fotos”. Agregó que la preocupación en el pueblo Weenhayek pasa por la falta de sábalo en el río Pilcomayo, situación que este año no ha podido ser aprovechada por las familias indígenas, lo que también repercutió en las demás asociaciones de pescadores, comerciantes, transportistas, entre otros sectores. Frente a la iniciativa planteada por algunos profesionales expertos, de establecer una veda prolongada y prohibir la pesca comercial del río Pilcomayo por al menos tres años, Pérez manifestó que los indígenas están mostrando voluntad para abordar el tema ahora, pero que la dejadez es de las autoridades. Diagnóstico al Pilcomayo en Argentina Funcionarios del Ministerio de Ambiente de la República de Corea recorrieron esta semana la cuenca argentina del Pilcomayo con el propósito de realizar un diagnóstico de la situación hídrica, así lo ha revelado el diario Página 12 de Argentina. La visita de la delegación oficial coreana al vecino país de Argentina, se da en el marco del “Plan de Inversión en Gestión de Recursos Hídricos para Apoyar el Desarrollo Resiliente y Sostenible en la Cuenca del Pilcomayo en Argentina”. A inicios de la semana sostuvieron una reunión de trabajo con los funcionarios provinciales y nacionales argentinos. El proyecto, según explicó el responsable de Recursos Hídricos de la provincia, Mauricio Romero Leal, es parte de la planificación del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. El lunes en Casa de Gobierno se recibió a los representantes de la comisión del gobierno coreano, también llamada K-Water, la cual se encarga del desarrollo integral de los recursos hídricos y el suministro de agua pública e industrial en Corea. Mediante el proyecto, se prevé que la República de Corea volcará su experiencia en materia de gestión de recursos hídricos para el desarrollo de la cuenca del Pilcomayo en la parte argentina. La finalidad es alcanzar un suministro del agua sostenible a largo plazo, para lo que analizarán la operación y gestión de sistemas de monitoreo de aguas subterráneas y sistemas de suministro de agua descentralizados. Mientras que a corto plazo, revisarán la aplicación de instalaciones alternativas de recursos hídricos sugiriendo políticas de agua para ese fin, en el ámbito de Santa Victoria Este, uno de los municipios de Rivadavia.