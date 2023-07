Presidente del BCB: $us 3.158 millones de reservas cubren satisfactoriamente deuda externa e importaciones





08/07/2023 - 06:51:20

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) de $us 3.158 millones, acumuladas al 30 de abril, permiten a Bolivia cubrir “satisfactoriamente” las importaciones y el pago de la deuda externa, afirmó este viernes el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas. “El dato que tenemos al mes de abril es que hemos llegado a 3.158 millones de dólares como nivel de reservas, es un nivel que en términos de lo que es la administración de reservas, como buenas prácticas, permite al país cubrir satisfactoriamente todo lo que son las importaciones y también todo lo que es el servicio de deuda”, afirmó en declaraciones a ATB. De acuerdo con Rojas, Bolivia posee unas RIN que están “dentro del umbral” recomendado por organismos internacionales para “asumir todos los compromisos que se tienen en materia internacional” y “mantener un flujo de recursos de manera normal con el resto del mundo”. “El nivel de las reservas se mantiene estable”, resultado también de las operaciones realizadas en el ámbito cambiario y monetario desde el BCB, en medio de un contexto mundial marcado por la guerra entre Rusia – Ucrania y uno interno caracterizado por “episodios especulativos” que generaron una sobredemanda de dólares. Sobre este último hecho, Rojas comentó que la demanda de dólares se “redujo de forma sustancial”, pues en el “último mes solamente en La Paz hemos vendido 11 millones de dólares que es bastantes reducido frente a lo ocurrido en marzo”. El BCB realizó la venta directa de la divisa estadounidense desde marzo ante la sobre demanda, motivada por rumores de analistas de que se ajustaría el tipo de cambio, lo que a la fecho no sucedió. A ese hecho, se sumó la intervención de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) del exBanco Fassil por “manejos irregulares y malas prácticas”, el 26 de abril. El 12 de mayo, nueve entidades financieras se hicieron cargo de la cartera y cuentas de ahorros del intervenido Banco Fassil. En esa materia, el BCB, explicó Rojas, generó “toda la liquidez suficiente al sistema financiero para que este proceso pueda ser llevado de una manera que no genere ningún tipo de contagio”. “Este conjunto de políticas que se ha hecho, más la provisión de dólares al mercado cambiario, han hecho, precisamente, que mantengamos estos niveles de estabilidad en las Reservas Internacionales”, destacó. ABI