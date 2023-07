Tras una reconciliación de 36 horas, Evo vuelve a atacar al gobierno





08/07/2023 - 06:47:58

Brújula Digital.- Solo 24 horas después de haber compartido una jornada amigable junto al presidente Luis Arce en el Chapare, el jefe de MAS, Evo Morales, volvió a lanzar un ataque el gobierno, esta vez sobre el tema de la industrialización del litio. Morales llamó a conferencia de prensa el viernes junto a Luis Alberto Echazú, exministro de Minería y Metalurgia y exviceministro de Altas Tecnologías Energéticas, para poner en duda que el próximo 6 de agosto esté lista una planta de agua en Uyuni, un eslabón clave para la industrialización del litio, lo mismo que la tecnología a ser utilizada y la posibilidad de conectar el gas natural necesario para la industria. “Hay información de que van a inaugurar (la planta) el 6 de agosto, si eso hace, excelente, eso nos va a ayudar a resolver el tema económico, a aliviar la economía, ese es el plan que teníamos, después de la nacionalización, la industrialización; pero si no instalan la planta de agua seguro va a ser simbólico el lanzamiento de la industrialización del litio”, advirtió Morales. Morales ha lanzado numerosos ataques a Arce en los últimos meses y, la semana pasada, su bancada votó junto a la oposición a favor de la censura del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. El presidente Arce removió a Del Castillo para volver a posesionarlo en su cargo. Sin embargo, ambos lideres aparecieron de manera distendida el miércoles en la noche en Villa Tunari, durante la clausura de los Juegos Estudiantiles Plurinacionales del Trópico de Cochabamba. La reconciliación duró solo 36 horas y, el viernes, nuevamente Morales estaba atacando al gobierno. Otro de los cuestionamientos de Morales al gobierno de Arce es el tipo de tecnología a ser utilizada en la industrialización, denominada “explotación directa del litio”, a diferencia del de Morales, que se basaba en su evaporación. “En una reunión (Arce) informó que hay otra tecnología para industrializar el litio, llamada ‘explotación directa del litio’, a mí me ha sorprendido, pedí varias veces (información) al hermano presidente Lucho Arce, quiero saber en qué consiste eso, quiero conocer si es mejor que el plan maestro que tengo rumbo al 2030”, expresó. Dijo que hasta ahora no ha recibido respuesta a un pedido de visita técnica al lugar que, dijo, como expresidente le corresponde. Morales señaló que la tercera de sus preocupaciones es la instalación de Gas Natural Renovable (GNR), de la que existe dudas de su factibilidad. El expresidente también cuestionó la baja producción de cloruro de potasio. Al respecto, señaló que hay capacidad para producir 350 toneladas de cloruro de potasio en un año, pero que el gobierno del presidente Arce sólo produjo 60 mil toneladas porque no amplió piscinas y tanques para aumentar la producción.