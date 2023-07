Se desconoce destino de $us 500 MM que salieron del Banco Fassil





08/07/2023 - 06:37:23

La Razón.- El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, reveló que del Banco Fassil, antes de su intervención, salieron unos $us 500 millones de los que se desconoce el destino de esos recursos. La autoridad sostuvo que a partir de noviembre del año pasado, cuando acontecieron los conflictos en el departamento de Santa Cruz por el tema del Censo de Población y Vivienda, “drenaron” dólares del Banco Fassil. “No es menor el hecho de que depósitos” por unos “500 millones de dólares no se hayan visto reflejados luego en el sistema financiero Dónde habrán ido estos recursos es, obviamente, sujeto de la investigación de lo que están haciendo ahora las autoridades judiciales y tenemos que saber qué ha ocurrido en noviembre de 2022”, cuestionó Montenegro. El 26 de abril, Banco Fassil fue intervenido por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) a causa de irregularidades en el retiro de ahorros de sus clientes, situación que derivó en una iliquidez “severa” por malas decisiones de gestión interna de la entidad. La intervención gira en torno a seis movimientos inusuales detectados. Fassil El 19 de mayo, el vocero presidencial, Jorge Richter, apuntó a “las logias cruceñas” de apropiarse de los recursos de Banco Fassil ya que, en su criterio, esos sectores buscaban tener el control de toda la institucionalidad del departamento de Santa Cruz. Una semana después, Richter reveló que cuando se intervino el Banco Fassil e ingresaron a las bóvedas, “no había ni un peso”. La autoridad se preguntó si desviaron los fondos a sabiendas de una intervención o agotaron la disponibilidad de liquidez. El vocero dijo que espera que las investigaciones resuelvan esas interrogantes. Montenegro indicó que las irregularidades del Banco Fassil generaron “un ruido” en la salida de divisas como en las tasas de interés. No obstante, esta situación empezó a cambiar y con la reducción de la tasa de referencia (TRe) para julio se beneficiaron quienes tienen créditos en las diferentes entidades financieras. “Ha generado un ruido tanto en la salida de estos recursos (dólares) como en la tasa de interés. Vean que la tasa de referencia (TRe) ha reducido y va en beneficio de los que tienen deudas, porque esa tasa se aplica a los prestatarios. El efecto que tenía el Banco Fassil en el sistema ha sido muy importante, era el tercer banco del sistema y esto ahora está teniendo una nueva normalización”. De acuerdo con las investigaciones, 50 empresarios cruceños habrían obtenido millonarios créditos del Banco Fassil. Según el medio DTV, el dinero era depositado a una cuenta de la firma Santa Cruz Financial Group. Esas personas lograron créditos por más de Bs 2.000 millones, por lo cual son investigadas y pueden ser citadas por la Fiscalía.