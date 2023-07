Piden investigar patrimonio y llamadas entre Eber Rojas y Juan Santos por el caso coimas





08/07/2023 - 06:35:26

El Deber.- La principal acusadora del caso ‘coimas millonarias’ en el Ministerio de Medio Ambiente, Claudia Cortez, solicitó a través de su abogado la investigación de las cuentas y el flujo de llamadas entre el exministro, Juan Santos Cruz con el dirigente campesino, Eber Rojas, luego que este último declarara no conocerla y menos haber recibido dinero. “Eso nos da pie para hacer una investigación en torno al señor Eber Rojas, estamos presentando un memorial solicitando se haga investigaciones de los movimientos financieros, asimismo del tráfico de llamadas que ha tenido con el señor Juan Santos Cruz”, dijo Abel Loma, quien es abogado defensor de Cortez. La Fiscalía investiga al exministro de Medio Ambiente por legitimación de ganancias ilícitas, luego que Claudia Cortez revelara que ella gestionó de forma personal el pago de coimas a las empresas que se adjudicaron proyectos del Estado. Ella dijo que entregó al exministro al menos Bs 19 millones en el lapso de dos años. Eber Rojas acudió a la Fiscalía a declarar sobre la recepción de al menos $us 10.000 de manos de Santos Cruz. En su declaración dijo que conoció al ministro por los actos a los que concurrió en calidad de dirigente de la CSUTCB. Asimismo, dijo desconocer a Claudia Cortez, de quién no recordaba ni siquiera su rostro. Ese día, le dijo a los fiscales que empezaría una acción penal en contra de Cortez por haberlo involucrado falsamente en este escándalo, e incluso le daba un plazo para que retractara su declaración. “El señor Eber Rojas ha presentado actos preparatorios para presentar una demanda de orden privado (...) me parece que simplemente ha sido un pretexto para venir a la Fiscalía (el 28 de junio) con una barra a faltarles respeto a los compañeros de la prensa, cuando él podía venir, tranquilamente prestar su declaración e irse sin amenazar a nadie”, dijo el abogado al recordar lo ocurrido ese día cuando Rojas llegó con sus adeptos, quienes se dedicaron a hostigar a los trabajadores de la prensa, según la red Gigavisión. Más adelante dijo que están esperando la ampliación de las investigaciones en contra de tres funcionarios de este ministerio, quienes recibieron dineros en sus cuentas, sumas millonarias, uno de ellos tenía Bs 3 millones en sus cuentas y recibió dinero de Santos Cruz. Pese a esas evidencias, dijo el abogado, hasta el momento no se conoció de la ampliación de la investigación en contra de estas tres personas. Hasta el momento son seis los que figuran como sindicados, recordó Abel Loma.