Francotirador: El fin del asesino, la película de acción que lidera el Top 10 de Netflix





07/07/2023 - 17:42:29

Infobae.- Netflix ha agregado a su catálogo una producción llena de acción, drama y escenas emocionantes. Se trata de Francotirador: el fin del asesino (Sniper: Assassin’s End), una película de acción que dura solo una hora y 35 minutos, pero que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer momento. Aunque se estrenó en 2020, este título ha sido recuperado por la plataforma y se convirtió en uno de los más vistos de su catálogo y escaló dentro del Top 10. La sinopsis oficial adelanta lo siguiente: “Acusado de un crimen que no cometió, un soldado de operaciones especiales acude a su padre, un francotirador legendario, para que lo ayude a dar con el verdadero asesino”. Desde su lanzamiento, ha logrado enganchar a todos los espectadores que disfrutan de las tramas bélicas y las historias llenas de acción. El protagonista, el sargento Brandon Beckett, se encuentra en una situación complicada cuando es incriminado por el asesinato de un dignatario extranjero antes de la firma de un importante acuerdo comercial para Estados Unidos. Ahora, debe unirse a su padre para enfrentarse a la CIA y a mercenarios rusos, al mismo tiempo que lidia con una peligrosa asesina entrenada en la Yakuza. Dirigida por Kaare Andrews, Francotirador: el fin del asesino se enfoca en un “soldado de operaciones especiales” que se ve envuelto en un importante caso sin resolver. La adrenalina y la emoción estarán presentes en cada persona que la vea. Los protagonistas de esta película son Chad Michael Collins (que formó parte de cuatro de las ocho entregas de la saga de Francotirador), Sayaka Akimoto y Tom Berenger (actor que inició la saga en 1993 y que le da vida a Thomas Beckett, el padre del personaje de Collins), quienes se destacan en sus roles y han contribuido al éxito de esta producción. No es de sorprender que el largometraje se haya mantenido en el primer puesto de popularidad en el servicio de streaming. Su originalidad radica en la gran cantidad de hechos que ocurren simultáneamente y en los impresionantes desafíos que el personaje principal debe enfrentar. El film sorprende con trampas, dudas, culpas y misterios a lo largo de toda la historia, manteniendo la tensión y presentando sucesos inesperados en cada minuto. Cada secuencia te mantendrá intrigado, ampliando la narración y revelando cómo se unen los distintos sucesos. Es importante mencionar que esta es la octava entrega de la exitosa serie cinematográfica Francotirador, que se inició en 1993. Una saga que no quiere terminar La saga Sniper ha cautivado a los espectadores desde 1993 hasta la fecha, con emocionantes historias de francotiradores en diversas situaciones. Los protagonistas destacados incluyeron a Tom Berenger, Billy Zane, Chad Michael Collins y Dominic Mafham. En 2011, llegó, Sniper: al límite y luego se sucedieron Sniper: El legado, Sniper: Fuego oculto, Beckett: sombras del pasado, Becklett: la última misión y Sniper: Ultimate Kill (AKA Sniper 7). Si eres amante de la acción, el drama y las historias llenas de intriga, Francotirador: el fin del asesino es la película ideal para ti. Prepárate para una montaña rusa de emociones, giros argumentales y escenas de acción impresionantes. No te la puedes perder en Netflix.