Desde la clandestinidad, Leyes se suma al debate sobre Evo y habla de dos verdades





07/07/2023 - 17:31:12

Opinión.- El exalcalde de Cochabamba José María Leyes, desde la clandestinidad y señalado por diferentes procesos que coinciden en presunta corrupción, se animó a sumarse a la fila de personajes políticos que opinan sobre si hubo un "golpe" o un "autogolpe" en 2019. Leyes tiene dos órdenes de aprehensión en su contra y ha sido declarado en rebeldía por la Justicia debido a que no asistió a sus audiencias de juicio oral por los casos denominados "Mochilas II" y "Nombramientos Ilegales". Huyó de Bolivia. Se desconoce su paradero desde abril. Desde entonces que no se ha visto pronunciamiento de Leyes con respecto a sus juicios. Sin embargo, sí quiso hablar desde Twitter con respecto a lo sucedido en 2019. Lo hizo en un comentario en el post de la politóloga Susana Bejarano. En el mismo apoyó la versión que apunta a que en 2019 Evo Morales renunció a la Presidencia de Bolivia. "Digamos que Morales mandó a todo el mundo a pedir su renuncia e instruyó a todos renunciar. Eso no quita que Jeanine Áñez violó el procedimiento constitucional de sucesión. La señora no está presa por la insurrección popular, lo está porque violó la CPE al autoproclamarse", escribió la politóloga. Es esa publicación Leyes respondió: "Parece que planteas dos verdades: 1.- No hubo golpe, hubo renuncia. 2.- No hubo una correcta sucesión constitucional". El discurso de "autogolpe" surge a partir de declaraciones de los diputados del Movimiento al Socialismo (MAS) el pasado 4 de julio, Deysi Choque y Andrés Flores, quienes indicaron que el líder de este partido, Evo, habría instruido a la COB y Pacto de Unidad a pedir su renuncia en los conflictos del 2019.