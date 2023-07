Endeudamiento externo por mes llega a $us 58,4 millones, están pendientes créditos por $us 327 millones





07/07/2023 - 17:08:07

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aclaró este viernes que el endeudamiento externo de Bolivia llega a $us 58,4 millones por mes, e informó que en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) están pendientes de aprobación créditos por más de $us 327 millones. “El cálculo que hizo un matutino de Santa Cruz donde dice que el Gobierno del presidente Luis Arce se endeuda cada mes 100 millones de dólares es equivocado, es menos de 100 millones de dólares, estamos menos de 60 millones de dólares, son 58,4 millones de dólares por mes; por lo tanto, hay una tendencia de algunos medios de comunicación a exacerbar a las expectativas”, dijo en conferencia de prensa. Indicó que actualmente en la Cámara de Diputados está pendiente el tratamiento y aprobación de créditos por $us 327,4 millones, para programas y proyectos en beneficio de la población boliviana. “El endeudamiento en sí no es malo, lo que hace el endeudamiento es generar recursos para ser llevados a proyectos de inversión o reposición de gastos que hizo el Gobierno nacional en su momento y que obviamente por el Covid-19 fueron llevados ahí y no a proyectos de inversión”, explicó. Señaló que en semanas pasadas ya se aprobó en la Cámara de Senadores al menos $us 500 millones de crédito, de esa cantidad unos $us 250 millones son para reposición. En ese sentido, se espera la promulgación de la norma para el desembolso correspondiente. Montenegro dijo que la economía nacional requiere de los recursos que están establecidos y programados en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023, por lo que no deberían ser “ninguna admiración decir que se está endeudando más”. “Más bien lo que debería llamarnos la atención es que, en tanto y en cuanto esto no se desembolse de manera rápida y oportuna, pues el Presupuesto General del Estado deja de tener la eficacia y la continuidad necesaria para avanzar en los proyectos de inversión y en el desarrollo económico del país”, advirtió. Menor nivel de endeudamiento De acuerdo con los datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, desde la implementación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) la deuda pública externa se encuentra en un nivel sostenible en el tiempo. Según el ministro Montenegro, a abril de 2023, respecto al tamaño de la economía, el nivel de endeudamiento público externo es menor del 29,3%, respecto al registrado en 2020 cuando llegó al 33%. “Por lo tanto, la tasa de crecimiento del endeudamiento es negativa en términos del PIB (Producto Interno Bruto), de -0,1%. Esto contrasta con lo que le está ocurriendo al mundo, el mundo aumenta el nivel de endeudamiento respecto al PIB y nosotros lo estamos disminuyendo”, puntualizó. ABI