Joe Biden aprobó el suministro de municiones de racimo para Ucrania





07/07/2023 - 17:06:09

Infobae.- El presidente Biden aprobó el suministro de municiones de racimo de EEUU para Ucrania, y este viernes se anunciará el retiro de las armas del stock del Departamento de Defensa. La medida, que eludirá la ley de EEUU que prohíbe la producción, el uso o la transferencia de municiones en racimo con una tasa de falla de más del 1 por ciento, se produce en medio de preocupaciones sobre la contraofensiva rezagada de Kiev contra las tropas rusas atrincheradas y la disminución de las existencias occidentales de artillería convencional. Sigue a meses de debate interno de la administración sobre si suministrar las controvertidas municiones, que están prohibidas en la mayoría de los países del mundo. Las armas de racimo explotan en el aire sobre un objetivo, liberando de docenas a cientos de submuniciones más pequeñas en un área amplia. Más de 120 países se han sumado a una convención que prohíbe su uso como inhumano e indiscriminado, en gran parte debido a las altas tasas de fallas, lo que desperdiga submuniciones sin explotar que ponen en peligro tanto a las tropas amigas como a los civiles, a menudo durante décadas después del final de un conflicto. Estados Unidos, Ucrania y Rusia, que supuestamente los utilizó ampliamente en Ucrania, no son parte de la convención. Ocho de los 31 miembros de la OTAN, incluido Estados Unidos, no la han ratificado. El arma principal bajo consideración, un proyectil de artillería M864 producido por primera vez en 1987, se dispara desde los obuses de 155 mm que Estados Unidos y otros países occidentales han proporcionado a Ucrania. En su última estimación disponible públicamente, hace más de 20 años, el Pentágono evaluó que los proyectiles de artillería tenían una tasa de “falta” del 6 por ciento, lo que significa que al menos cuatro de cada una de las 72 submuniciones que lleva cada proyectil permanecerían sin explotar en un área. de aproximadamente 22.500 metros cuadrados, aproximadamente del tamaño de 4 campos y medio de fútbol. “Conocemos informes de hace varias décadas que indican que ciertos DPICM de 155 mm tienen mayores tasas de fallas”, dijo un funcionario de defensa, uno de los siete funcionarios del Pentágono, la Casa Blanca y las fuerzas armadas que hablaron bajo condición de anonimato para discutir la delicada decisión. El funcionario de defensa usó el acrónimo de Municiones Convencionales Mejoradas de Doble Propósito. El Pentágono ahora dice que tiene nuevas evaluaciones, basadas en pruebas tan recientes como 2020, con tasas de falla que no superan el 2,35 por ciento. Si bien eso excede el límite del 1 por ciento exigido por el Congreso cada año desde 2017, los funcionarios están “seleccionando cuidadosamente” las municiones con una tasa de fracaso del 2,35 por ciento o menos para transferirlas a Ucrania, dijo el portavoz del Pentágono, brigadier general Patrick Ryder.

Activistas y delegaciones internacionales están junto a bombas de racimo en una base militar. (AP Foto/Mohammed Zaatari, Archivo)

Activistas y delegaciones internacionales están junto a bombas de racimo en una base militar. (AP Foto/Mohammed Zaatari, Archivo) El funcionario de defensa señaló que los detalles de las nuevas evaluaciones “no se podían divulgar”, incluido cómo, cuándo y dónde se realizaron las pruebas, y si incluían ejercicios de tiro reales o simulaciones virtuales. Los manuales militares dicen que estas armas no se pueden disparar durante el entrenamiento porque son parte de las reservas de guerra. No existe una disposición de exención en el límite del 1 por ciento que el Congreso ha establecido en las tasas de fallas de municiones en racimo, incluido en las asignaciones del Departamento de Defensa durante los últimos siete años. Biden lo pasaría por alto y el Congreso, según un funcionario de la Casa Blanca, retiraría las municiones de las existencias de defensa existentes en virtud de una disposición rara vez utilizada de la Ley de Asistencia Exterior, que permite al presidente brindar ayuda, independientemente de las asignaciones o las restricciones a la exportación de armas, siempre y cuando determine que es de interés vital para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Aunque Estados Unidos ha utilizado municiones en racimo en todas las guerras importantes desde Corea, se cree que no se han producido nuevas durante años. Pero hasta 4,7 millones de proyectiles de racimo, cohetes, misiles y bombas, que contienen más de 500 millones de submuniciones o bombetas, permanecen en los inventarios militares, según estimaciones de Human Rights Watch extraídas de informes del Departamento de Defensa. Un informe del Servicio de Investigación del Congreso de 2022 para los legisladores señaló “discrepancias significativas entre las estimaciones de la tasa de fallas” de las armas de racimo en el arsenal de los EEUU, con algunos fabricantes que reclaman del 2 al 5 por ciento, mientras que los especialistas en remoción de minas han informado tasas del 10 al 30 por ciento. Los expertos en no proliferación dijeron que la tasa de fallas del 2,35 por ciento evaluada por el Pentágono probablemente se refiere a proyectiles envejecidos con fusibles actualizados diseñados para mejorar su capacidad de autodestrucción, pero que era imposible saberlo sin acceso a los datos de prueba. Los defensores que han advertido contra el uso de municiones en racimo dicen que las tasas más bajas de fallas son el resultado de pruebas en condiciones idealizadas y poco realistas que no tienen en cuenta los escenarios del mundo real. Los manuales de artillería del Ejército han dicho que incluso las propias tasas de fallas militares pueden aumentar según el ángulo de impacto y el tipo de terreno en el que caen. “Es desalentador ver que el estándar establecido desde hace mucho tiempo del 1 por ciento de artefactos explosivos sin detonar para las municiones en racimo se revierta, ya que esto dará como resultado más fallas, lo que significa una amenaza aún mayor para los civiles, incluidos los desminadores”, dijo Mary Wareham, directora de defensa de la división de armas de Human Rights Watch. Si bien Rusia ha utilizado municiones en racimo mucho más ampliamente, Ucrania supuestamente también ha desplegado estas armas durante la guerra, utilizando sus propias existencias de la era soviética o proyectiles obtenidos de otros países. Un nuevo informe de HRW publicado el jueves dijo que el uso ucraniano “causó numerosas muertes y heridas graves a civiles” en ataques en la ciudad de Izyum y otros lugares en 2022. Ucrania ha negado haber usado municiones en racimo. La administración está “tratando de enviar los que tienen la tasa de fracaso más baja posible, lo cual tiene sentido”, dijo Smith en una entrevista el lunes. “La pregunta es: ¿hay municiones que tengan esa baja tasa de fallas? Me han dicho repetidamente que... sí, las hay”. “Los rusos han estado lanzando estas cosas con tasas de fracaso que son mucho más altas que el 8 por ciento en toda Ucrania durante un año y medio”, dijo. Daryl Kimball, director ejecutivo de la Arms Control Association, que, junto con Human Rights Watch, recopila información para Landmine and Cluster Munition Monitor, una organización internacional con sede en Suiza, señaló que el Pentágono no ha publicado ninguna información sobre sus nuevas evaluaciones y transferencias. planes “Solicitamos consultas sobre esto hace meses en una carta formal”, dijo, pero no recibió respuesta.