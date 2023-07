Tom Cruise planea seguir en Misión imposible hasta los 80 años





07/07/2023 - 11:23:42

Infobae.- Es posible que los amantes del cine de acción sigan viendo a Tom Cruise durante unos 20 años más. El actor de Misión imposible 7, película que llegará pronto a cines de todo el mundo, confesó su deseo de seguir actuando hasta los 80 años. Esto indicaría que la franquicia de espionaje y acción que se inició en 1996 podría extenderse más de lo que esperan los fanáticos. ¿Su mayor inspiración? Nada menos que Harrison Ford, quien acaba de estrenar hace una semana Indiana Jones y el dial del destino, la quinta entrega de la saga. En una entrevista con Sydney Morning Herald, la estrella de 61 años confirmó que no tiene planes de retirarse pronto de su carrera como actor, pese a su edad. Como ejemplo, mencionó a Ford, uno de los grandes veteranos de la industria del cine en Hollywood. “Es una leyenda”, mencionó sobre el intérprete del famoso cazatesoros. “Espero seguir activo, me quedan 20 años para alcanzarlo”, agregó Cruise. Como si no fuese suficiente haber sido catalogado por el propio Steven Spielberg como el hombre que salvó a la industria cinematográfica tras la pandemia gracias a Top Gun: Maverick, Tom sigue realizando sus propias escenas de acción y haciéndole el trabajo más sencillo a los dobles de riesgo. El séptimo film de la saga no ha sido la excepción, pues ha corrido sobre un tren en movimiento y saltado en motocicleta desde una gran altura. El regreso de “Misión imposible” a los cines Misión imposible: sentencia mortal parte 1 se estrena en cines de Latinoamérica el próximo jueves 13 de julio. En el reparto del film se encuentran otras estrellas como Hayley Atwell, Esai Morales, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Rebecca Ferguson y Henry Czerny, quienes se cruzarán con otra gran aventura del agente Ethan Hunt. La segunda parte tiene planeada su fecha de estreno en Estados Unidos para el 28 de junio de 2024. Esta podría ser la que ponga final a la saga, pero tras las recientes declaraciones de Tom Cruise, es posible que todavía veamos un par de entregas más, casi al estilo de Rápidos y furiosos, que tampoco ha parado de extender su historia durante más de 20 años.