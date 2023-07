El turista que grabó su nombre y el de su novia en el Coliseo de Roma asegura que desconocía la antigüedad del famoso monumento





07/07/2023 - 10:59:58

BBC .- El turista que fue filmado hace unos días tallando su nombre y el de su novia en un muro interior del Coliseo de Roma aseguró que no sabía que el monumento era tan atiguo cuando lo hizo. Ivan Dimitrov, residente en Bristol, Inglaterra, lo dijo en una carta de disculpa dirigida al alcalde de Roma, en la que afirma que comprendió "la gravedad de sus actos". Con una llave, grabó "Ivan + Hayley 23", su nombre y el de su novia, en el anfiteatro de 2.000 años de antigüedad. Sus acciones fueron filmadas por otro turista en junio y suscitaron repudio. La policía lo buscó durante cinco días y ahora, según algunas informaciones, se enfrenta a un proceso judicial. En la carta, a la que tuvo acceso BBC News, Dimitrov ofreció sus "disculpas sinceras y de corazón a los italianos y al mundo entero". Y añadió: "Admito con profunda vergüenza que sólo después de lo lamentablemente ocurrido me enteré de la antigüedad del monumento". Dijo admirar a quienes "custodian con dedicación, cuidado y sacrificio el inestimable valor histórico y artístico del Coliseo". "También soy consciente de que una conducta similar, en mi país, tendría consecuencias mucho más graves", agregó. "Por esta razón asumo toda la responsabilidad y me comprometo sincera y concretamente a redimir y remediar el error que cometí". "La falta de civismo, la superficialidad y la desconsideración con las que actué, dañando el Coliseo en perjuicio de cualquiera que legítimamente desee admirarlo y disfrutarlo, no tienen justificación alguna". Las consecuencias legales El abogado de Dimitrov, Alexandro Maria Tirelli, declaró a la BBC: "Ya formulamos una petición de acuerdo de culpabilidad”. "El chico se beneficiará sin duda de una suspensión de la pena. El hecho es atroz pero no grave". El hombre, de 27 años, fue filmado por otro visitante que le reprendió verbalmente antes de entregar la grabación a los agentes de seguridad. El video de la escena se subió a YouTube y se compartió en las redes sociales. Si es declarado culpable de un delito, podría enfrentarse a una multa de hasta 15.000 euros (US$16.300), así como a una pena de cárcel de entre dos y cinco años. El abogado de Dimitrov le dijo al diario Il Messaggero que espera que la carta ayude a su cliente a evitar la condena más dura. El Coliseo es uno de los símbolos más conocidos de la Roma imperial y el lugar turístico más popular de Italia. Está protegido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, lo que significa que se considera un lugar de "valor universal excepcional". El incidente provocó repudio generalizado en Italia y en todo el mundo. El Ministro de Cultura italiano, Gennaro Sangiuliano, declaró que "fue ofensivo para todos los que alrededor del mundo aprecian el valor de la arqueología, los monumentos y la historia".