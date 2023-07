Serán para el recuerdo: Ford produce últimos Fiesta en planta alemana tras 47 años de historia





07/07/2023 - 10:24:13

DPA.- La automotriz estadounidense Ford marcó este viernes oficialmente el final de la línea de montaje del Fiesta en su planta de la ciudad alemana de Colonia, que ahora será destinada para producir el nuevo SUV eléctrico de la empresa de automóviles estadounidense. Los tres últimos vehículos producidos permanecerán como recuerdo en la flota patrimonial de la empresa. Desde 1976 se fabricaron unos 20 millones de Ford Fiesta en todo el mundo, aproximadamente la mitad de ellos en Alemania, inicialmente en la planta en Saarlouis, en el suroeste de Alemania y luego, durante décadas, en Colonia. "La historia de éxito del Fiesta está lejos de haber terminado", escribió la empresa en 2016 con motivo de su 40 aniversario. Sin embargo, ahora le llegó el fin a uno de los modelos más populares de Ford tras 47 años de historia. "Se trata de un acontecimiento crucial para Ford. El viejo Ford abandona Europa y llega el nuevo Ford eléctrico", señaló Ferdinand Dudenhöffer, experto del sector. No está claro cuál será el futuro del nuevo Ford Explorer en Europa, donde el mercado del coche eléctrico está muy disputado, no solo por Tesla, sino también por los coches chinos. Ford está invirtiendo casi 2.000 millones de euros (2.170 millones de dólares) en la reconversión de su planta de Colonia para la producción de nuevos modelos de coches eléctricos, el primero de los cuales se lanzará a finales de año. En 1976, se lanzó en primer Ford Fiesta por un costo de 8.440 marcos alemanes de entonces y 40 CV. En las siguientes generaciones, el coche se agrandó e incorporó tecnología más sofisticada. Actualmente el precio por el modelo de 75 CV es de unos 20.350 euros (unos 22.000 dólares). "Con el Fiesta, Ford impulsó aún más la masificación del automóvil, haciéndolo accesible a los jóvenes y a las familias con un presupuesto más acotado", afirma Dudenhöffer. Según el director del Duisburg Center Automotive Research (CAR), con el Opel Corsa, el Volkswagen Polo y el Ford Fiesta, la industria automovilística consiguió "inventar el coche pequeño". El Ford Fiesta fue especialmente popular en países del sur de Europa como Francia, Italia y Grecia. Las ventas del Fiesta alcanzaron su punto más fuerte a principios de los años 1990, tras lo cual el éxito se fue desvaneciendo poco a poco. Dudenhöffer cree que Ford ya no volverá a desempeñar un papel tan importante con futuros modelos de coches como lo hizo con el Fiesta. En su opinión, la "transición a los coches eléctricos será una hazaña enorme para Ford", ya que la competencia con Tesla y las marcas chinas en el mercado del coche eléctrico será "durísima".