Prevén invertir $us 3.800 MM para extraer el litio en condiciones aún desconocidas





07/07/2023 - 07:36:27

Los Tiempos.- Los 2.800 millones de dólares que invertirían empresas chinas y rusas en Bolivia para sacar litio a escala industrial se sumarán a los casi mil millones ya invertidos por el propio país, llegando a 3.800 millones destinados para tal fin. Sin embargo, se desconocen las condiciones en las que se trabajará con las empresas extranjeras. El investigador en litio de la Fundación Solón, José Carlos Solón, señaló que el Estado boliviano destinó alrededor de mil millones de dólares para extraer litio a escala industrial con tecnología evaporítica, pero no se ha conseguido el propósito. Añadió que los otros 2.800 millones que invertirán las empresas extranjeras tienen el mismo propósito, pero con tecnología de extracción directa de litio (EDL), una nueva técnica mucho más rápida e intensiva que la anterior. “Pero no se puede confiar en la cifra, porque cambian constantemente; así como tampoco conocemos las condiciones en las que se harán las inversiones”, dijo Solón. La china CBC invertirá 1.400 millones para construir dos plantas EDL; la Citic Guoan, 857 millones para una planta, y la rusa Uranioum One Group, 578 millones para la cuarta planta. Todo esto de acuerdo a convenios que firmó YLB con dichas compañías extranjeras. Ninguno de los convenios se ha hecho público para conocer las condiciones de trabajo. El Gobierno aseguró que los acuerdos son beneficiosos para el país, que ingresa a la era de la industrialización del litio. El presidente Luis Arce resaltó Bolivia mantiene su soberanía sobre sus recursos naturales y que será el principal protagonista de toda la cadena productiva. El investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) Gonzalo Mondaca resaltó que no se conoce el tipo de tecnología EDL que será utilizada en el país, dato clave para conocer más sobre el impacto ambiental que habrá sobre los salares. “Estas tecnologías usan materiales y sustancias de muy alta tecnología que son potencialmente contaminantes”, advirtió Mondaca. Y añadió: “No se conoce con qué energía operarán las plantas, de dónde la sacarán, ni el impacto en la hidrogeología en los salares”. Por otro lado, Solón resaltó que tampoco se sabe qué y cuánto se llevarán las empresas extranjeras, qué se producirá exactamente (qué compuesto de litio), cuáles serán los impactos ambientales, cómo se realizará la consulta previa, y si se alcanzarán los resultados del Programa de Desarrollo Económico Social para 2025. Impacto ambiental La implementación de tecnología EDL es mucho más intensiva que la de piscinas evaporíticas, por lo que demandará mucho mayor uso de energía y agua, según el investigador Mondaca. Hasta el momento, no se hizo público ningún estudio oficial sobre el impacto en la hidrogeología que tendrá la extracción de litio mediante los nuevos métodos. YLB indicó en reiteradas oportunidades que el cuidado del medioambiente en los salares es una de sus prioridades, por lo que se toman todos los recaudos para evitar daños a la fauna y al paisaje turístico. Gobierno resalta soberanía El viceministro de Altas Tecnologías, Álvaro Arnez, aseguró que se controlará y mitigará el impacto ambiental en los salares de Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes, donde se implementarán las industrias de EDL. Indicó que, a diferencia de los otros países productores en la región: Chile y Argentina, en Bolivia se aplica un modelo soberano que mantiene la mayor parte de las ganancias para el país. No se realizan concesiones, y así Bolivia gana por venta del producto a la vez que regalías.