García Linera ve una manera bastante grosera sobre la decisión de Arce de restituir a Del Castillo





07/07/2023 - 07:27:51

Erbol.- El ex vicepresidente Álvaro García Linera expresó sus observaciones a la forma en que el presidente Luis Arce restituyó como ministro a Eduardo Del Castillo, a pesar de que fue censurado por la Asamblea Legislativa. “Es una manera bastante, digámoslo así, grosera de decir que él es el presidente”, afirmó García en el programa Fama, Poder y Ganas. Explicó que la mayoría de la Asamblea, como instituto democrático, había tomado una decisión y que, guste o no, había que respetarla, pero Arce optó por decirle a la gente “yo soy el presidente”. “Creo que el mensaje de Luis fue ese decir que, pese a esta decisión de la Asamblea, él es el presidente y él que tiene la última palabra en los temas de elegir a las personas que lo acompañan”, agregó. El ex segundo mandatario también diferenció la decisión de Arce con la que tomó Evo Morales cuando ratificó a ministros censurados. Su argumento legal consiste en que entonces con Morales la Constitución no obligaba a la destitución, a diferencia de la actual Carta Magna.