Analistas cuestionan insistencia de Arce en uso de yuan en lugar del dólar





07/07/2023 - 07:18:03

Los Tiempos.- Después de que el presidente Luis Arce planteó en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur dejar el dólar y “basarnos en el yuan chino”, economistas aseguran que no hay condiciones para migrar a esa moneda, además que la medida no solucionará los problemas económicos nacionales y sólo beneficiará al país asiático. El economista José Gabriel Espinoza dijo que la insistencia del Presidente para el uso del yuan es “infantil” y la considera una decisión política para tapar un poco los problemas de la economía, pero no los soluciona, responde a una necesidad coyuntural y no plantean soluciones de largo plazo. “Tratar de cambiar la moneda es totalmente improductivo. (…) El otro elemento que hace que esta posición de Luis Arce sea francamente infantil es el hecho de que la energía, igual que las exportaciones e importaciones, se siguen pagando en dólares y ése es principal problema del sector público: el déficit fiscal por el subsidio de los hidrocarburos”, señaló. Respecto al déficit comercial con China, explicó que, para comprar de ese país, se debe dotar (a los compradores bolivianos) de yuanes, por lo que se debería recibir una gran cantidad de créditos chinos. “La estrategia de China (…) pasa por endeudar a los países del hemisferio sur en yuanes para que luego éstos, además de recibir intereses por los créditos que concede, sean usados para dinamizar su economía. En consecuencia, lo que propone Arce es un sometimiento muy complejo de la economía boliviana”, dijo. Para Espinoza no hay condiciones para confiar en el yuan, pues otro factor contraproducente es que China no tiene una economía abierta y transparente porque tiene control de capitales, por lo que la cotización del yuan podría modificarse de la noche a la mañana. Comercio exterior. El economista Germán Molina indica que el comercio internacional en un 85 por ciento usa el dólar, además de la producción nacional, por lo que el uso del yuan podría usarse a largo plazo, no de forma inmediata. “En el presente y corto plazo no están dadas las condiciones favorables para usar el yuan. (La moneda asiática) es aceptada por pocos países y está moneda se deprecia respecto al dólar”, dijo. Para consultor financiero Jaime Dunn, es muy difícil que todo el comercio internacional de Bolivia pueda hacerse en yuanes porque todo el comercio exterior, o en gran porcentaje, es en dólares. “Los países con los que hacemos negocios sólo van a aceptar dólares. No será posible lo que el Presidente pide, de que todo el comercio exterior sea en yuanes. Quizá sea posible con China y Brasil, con un tratamiento preferencial hasta donde se pueda, pero no será posible de manera total”, dijo.