Reservas Internacionales Netas de Bolivia llegan a $us 3.158 millones; en febrero sumaban 3.538 millones





07/07/2023 - 06:53:00

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) de Bolivia sumaron $us 3.158 millones al 30 de abril de este año, informó la noche de este jueves el Banco Central de Bolivia (BCB). El 17 de febrero el ente publicó que las reservas estaban en $us 3.538 millones, por lo que puede percibirse una reducción de 400 milllones de dólres “Los datos consignados durante los primeros cuatro meses de este año, muestran que el país ha logrado superar satisfactoriamente el proceso especulativo alimentado por analistas y voceros políticos, que fue difundido en redes sociales y reproducido por algunos medios de comunicación y que intentó alarmar a la población”, se lee en un comunicado divulgado por el Ente Emisor. La entidad dice que gracias a las políticas cambiaria, monetaria y de administración de las Reservas Internacionales, implementadas por el Ente Emisor, las RIN han logrado mantenerse estables, llegando a cubrir los parámetros referenciales establecidos por organismos internacionales y garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones del país con el resto del mundo. El BCB reafirmó su compromiso con la estabilidad de la economía y con el cumplimiento de su mandato constitucional de contribuir al desarrollo económico y social del país, sin mencionar la caída de 400 millones de las RIN en solo 4 meses.