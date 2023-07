Eva Copa confirma que la expresidenta del Senado les pidió a los legisladores del MAS a renunciar a sus cargos





07/07/2023 - 06:32:28

Brújula Digital.- La exsenadora y actual alcaldesa de El Alto, Eva Copa, ratificó que durante la crisis de 2019 recibió un mensaje de Adriana Salvatierra, expresidenta del Senado, pidiéndole a ella y a todos los legisladores del MAS que renuncien. “A mí me llegó un mensaje de la expresidenta de la Cámara de Senadores (Adriana Salvatierra) para que nosotros podamos poner nuestra renuncia. Y no lo hemos hecho porque no teníamos por qué renunciar”, sostuvo Copa según ANF. Este es un nuevo elemento en medio de la polémica generada por las declaraciones de diputados del ala “arcista” del MAS, que revelaron que fue evo Morales quien les pidió, en noviembre de 2019, que le solicitaran la renuncia a la presidencia. Por lo tanto, ello confirma que no hubo “golpe” en Bolivia ya que fue Morales el que renunció tras masivas manifestaciones opositoras. Morales puede haber pedido que le soliciten la renuncia para decir que accedió a ese pedido y que no fue removido por la presión de las protestas. Pero paralelamente al pedido de Morales de que los movimientos sociales oficialistas le solicitaran que deje el gobierno, los líderes masistas también estaban demandando a los senadores y diputados que renuncien, con el supuesto objetivo de generar un vacío de poder y preparar las condiciones para un retorno al poder del expresidente. Copa era senadora por el MAS en 2019, hasta ese tiempo desconocida, y salió a la palestra pública durante la crisis de esa fuerza política que quedó sin conducción política después que la cúpula gubernamental renunció a la línea de sucesión constitucional y a los cargos ministeriales, recordó ANF. Copa fue elegida sorpresivamente como presidenta del Senado, lo que la catapultó a la política nacional. La versión de Copa coincide con la de Omar Aguilar, exsenador del MAS, quien dijo en 2021 que fue su partido el que pidió que todos los senadores y diputados de ese partido renunciaran a sus cargos tras la renuncia y fuga de Morales, pero que los legisladores se negaron. Carlos Mesa expresó en un Twitter que las afirmaciones de los legisladores del MAS son “la evidencia de un autogolpe siniestro” y “prueba para detener la vil persecución política” contra los líderes de oposición. También en esa red social, el expresidente Quiroga consideró que Morales pudo dar la misma instrucción que dio a Huarachi al entonces comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, quien sugirió públicamente la renuncia del exmandatario en 2019. “Miren y recuerden cómo renunció. No fue golpe, fue fraude y cobardía. Liberen a presos políticos, detenidos con tramoya para tapar a este sinvergüenza”, finalizó Quiroga. Esta semana, el jefe de bancada del MAS en la Cámara Baja, Andrés Flores, y la diputada Deisy Choque, ambos del bloque “arcista”, salieron en defensa de Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la COB, y aseguraron que este pidió la renuncia de Morales a solicitud del mismo exmandatario. Flores agregó que Morales le pidió a todo el Pacto de Unidad (interculturales, campesinos y Bartolinas) que solicitaran esa renuncia. El martes, parlamentarios “evistas” calificaron a Huarachi como “Judas” y le reprocharon que “traicionara” a Morales al pedirle su renuncia en 2019, un día después de que la COB y el Pacto de Unidad decidiera respaldar al gobierno de Arce y no a la facción de Morales.