Una investigación afirma que bañarse todos los días es perjudicial para la salud





06/07/2023 - 19:00:13

Para muchos bañarse es una de las actividades favoritas y uno de los momentos más esperados del día. No obstante, hay problemas de salud si nos pasamos de la raya. Un estudio de la prestigiosa Universidad de Harvard focalizó sobre la frecuencia para bañarse y brindó detalles sobre un tema que involucra a todos. El trabajo hecho por Robert H. Schering, doctor de la universidad y editor de Health Publishing, puso en duda los beneficios de bañarse todos los días, ya que insinúa que bañarse todos los días forma parte más de una norma social que otra cosa. Según los resultados, ducharse todos los días puede generar desde irritaciones y picazones hasta infecciones o reacciones alérgicas en la piel. Además, remarcaron que el baño diario podría afectar el sistema inmune y la respuesta de este frente a ciertos patógenos. “Algunos pediatras y dermatólogos no recomiendan los baños diarios para los niños”, profundizaron. Cuánto debe demorar una ducha según esta investigación El estudio de Harvard afirmó que los baños deben producirse con agua tibia y aclararon que no deberían excederse más allá de los tres minutos de duración. Por otra parte, el estudio hizo hincapié en que la limpieza debe centrarse en la zona de la ingle, genitales, axilas y piel. A su vez, aclararon que bastaría con cuatro duchas a la semana (cinco, según la OMS) y que no bañarse también puede traer riesgos para la salud, ya que podría provocar suciedad, grasa, sequedad y picazón en el cuerpo. En el caso de que alguien no se bañe muy seguido, puede presentar manchas e imperfecciones en la piel producidas por aceites como el sebo, que se acumula, malos olores por gérmenes y cerca de mil tipos bacterias en la piel incluyendo hongos, que pueden llegar a causar enfermedades.