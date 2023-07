Las fotos de Brad Pitt que prueban que se ve cada vez más joven





06/07/2023 - 18:47:14

Quién.- A finales de 2023, Brad Pitt cumplirá 60 años y, a diferencia de Tom Cruise, quien recientemente aseguró que desea seguir trabajando hasta los 80 años, el ex esposo de Angelina Jolie viene cantando su próximo retiro desde hace algún tiempo. No sabemos si está harto de la industria de Hollywood, de la fama o si piensa dedicarle más tiempo a sus otras pasiones (la arquitectura, por ejemplo). Lo que es un hecho es que sin importar que pronto vaya a convertirse en adulto mayor, el actor ganador del Oscar se ve como si tuviera 20 años menos y hay fotos que lo demuestran. Brad fue captado por los paparazzi mientras grababa un comercial en la Riviera Francesa hace unos días y al darse a conocer las imágenes no pudimos evitar pensar en la película El curioso caso de Benjamin Button. En esa historia, el personaje de Brad Pitt nace siendo un viejito y, con el paso del tiempo, comienza a rejuvenecer. Al verlo en sus más recientes fotos, tal pareciera que el actor está atravesando por un proceso similar al de aquel emblemático personaje por cuya interpretación recibió una nominación al Oscar a Mejor Actor en 2009. Y es que con todo y sus 59 años de edad, los distintos proyectos laborales y los aún graves líos legales que tiene con su ex esposa, Brad Pitt se ve espectacular.

¿Será el amor de Inés de Ramón, su supuesta novia, o su recién lanzada línea de skincare lo que hizo posible que Brad Pitt se viera a sus casi 60 años como el sexy cuarentón que era a principios de los 2000? La respuesta sólo la tiene el propio actor, quien al ser captado durante una pausa del rodaje de un comercial en el sur de Francia, dejó al mundo entero con la boca abierta por el excelente estado físico en el que se encuentra (y que, hay que aceptarlo, aunque es un galán en toda la extensión de la palabra, no siempre se ha visto igual de bien que ahora). Los usuarios de redes sociales, que de inmediato relacionaron lo bien que se ve Brad Pitt en la actualidad con la película El curioso caso de Benjamin Button, también señalan que resulta obvio que el actor de Había una vez en Hollywood, El club de la pelea y Entrevista con el vampiro tenga una apariencia envidiable porque vive de su físico y debe invertir suficientes recursos para mantenerse en forma y jovial. Ojalá que Brad piense en los demás y nos comparta muy pronto su secreto.