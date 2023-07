Verónica Castro le dice adiós a las canas y presume su look juvenil





06/07/2023 - 18:36:05

Hace 53 años, Verónica Castro fue elegida como El Rostro del Heraldo 1970 por el periódico El Heraldo de México, debido a su belleza. Aunque para ese entonces ya era conocida por haber participado en fotonovelas y programas de televisión como En Familia con Chabelo, este galardón le abrió las puertas a otras plataformas. Con el paso del tiempo, La Vero fue catalogada como uno de las caras más hermosas de la televisión mexicana y alcanzó fama a nivel mundial gracias al impacto que lograron los melodramas que protagonizó. El 14 de febrero de 2022, con casi 70 años de edad, la protagonista de la versión original de Los ricos también lloran, sorprendió a sus fans al mostrarse prácticamente al natural, sin una gota de maquillaje, sin filtros y presumiendo con orgullo su pelo en tonos grises y plata.

Segura de sí misma y fiel a la moda que cada vez cobra mayor relevancia entre sus contemporáneas, Verónica Castro lució una abundante cabellera con canas. “Feliz día del amor y la amistad, los amo, las amo. Sobre todo, porque están aquí siempre y me acompañan, y me conocen. Felicidades”, expresó emocionada y muy sonriente a través de un video en su cuenta de Instagram. Sus más de 1.1 millones de seguidores en Instagram celebraron “lo hermosa que se ve” y en los múltiples mensajes que se leen a través de Twitter, le aplaudieron que no ocultara sus arrugas con cirugías estéticas. Meses después, la mamá de Cristian Castro se integró al furor de las aplicaciones de filtros y probó las diversas formas de estilizar su cara, quitando arrugas, líneas de expresión, afinando el mentón y los pómulos.

Hoy, la intérprete de éxitos como Mala noche, no presume su nuevo look con pelo castaño claro y tonos rubios. Sus chinos quedaron atrás, ahora se ve lacia y con fleco, según se aprecia en una fotografía que la conductora peruana Laura Bozzo compartió en sus redes sociales. Aunque algunos usuarios dudan que sea una imagen real, dados los avances de la inteligencia artificial o quizá haya recurrido a una peluca, también criticaron que, de nueva cuenta, haya abusado de los filtros digitales para atenuar los rasgos de su cara.