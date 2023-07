Concejal revela que Evo le pidió $us 10 mil en 2020; entregó la mitad y ahora quiere saber en qué se gastó





06/07/2023 - 18:18:37

Correo del Sur.- El concejal cochabambino del Movimiento Al Socialismo (MAS) Joel Flores reveló este jueves que en 2020 el expresidente Evo Morales le pidió, desde Argentina, $us 10.000 para la recta final de las campañas electorales, él colaboró sólo con la mitad (Bs 35.000), pero ahora quiere saber si ese dinero llegó a la Dirección Nacional o lo gastaron los dirigentes regionales. “El expresidente (Morales) estaba en la Argentina; dirigentes del MAS me llaman para decirme: apoyemos a nuestro candidato Luis Arce. Por lo tanto, Joel te estamos llamando a ti, vení a la oficina del MAS en Cochabamba y queremos que apoyes económicamente. No sé si tienes la posibilidad de aportar por lo menos unos 10.000 dólares. Nos falta plata para la campaña. Entonces, Evo nos ha pedido que te consultemos y a la tarde, tipo 15:00 horas, va a llamar Evo”, reveló Flores. El dirigente detalló que en ese entonces aceptó la propuesta y llegó a la dirección regional, con la plata en mano, y en el momento indicado el líder del partido llamó desde Argentina. “Me comunican con Evo, llama y me dice: mira Joel, necesitamos plata, falta una semana para que termine las campañas electorales. Yo le digo, con todo gusto”, complementó. En 2020, el país estaba en manos del gobierno transitorio de Jeanine Áñez y, a causa de la pandemia del coronavirus, las elecciones generales que debía realizarse el primer trimestre de ese año, se desarrollaron en octubre. El país enfrentó nuevas elecciones presidenciales después que se anularan las del 2019 producto de un presunto fraude electoral que generó molestia en parte de la población que salió a las calles a protestar, situación que derivó en la renuncia de Evo Morales que dejó el país. El concejal masista quiere saber cómo se gastó los Bs 35.000 que aportó para las campañas electorales y con ello quiere demostrar a los diputados y senadores “evistas” que él sí trabajó por el partido. Como prueba de su aporte mostró un recibo firmado por un dirigente departamental. “Lo único que estoy manifestando es que hay personas, como senadores y diputados, que se jactan y piensan que hicieron un trabajo político social y hasta económico, cuando no han hecho nada. Solamente se han agarrado del saco y del Presidente y ahora son senadores. Me refiero a (Leonardo) Loza y a otros diputados que no han hecho nada de campaña” declaró. Exigió al vicepresidente del MAS, Gerardo García, que le informe si realmente llegó el dinero a la nacional o se quedó en la departamental. Pidió una rendición de cuentas. Joel Flores realizó la denuncia en medio de pugnas internas al interior del MAS, tanto en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en concejos municipales y en el Pacto de Unidad. El oficialista sufrió cuatro expulsiones de su partido en este último tiempo y se declaró víctima del “evismo”.