MAS: Diputado del Trópico ve hipocresía y avisa que reconciliación así por así no va a haber





06/07/2023 - 18:04:22

Erbol.- “Reconciliación así por así no va a haber, estimados periodistas y estimados militantes, porque el daño que están haciendo al Instrumento Político es demasiado”. Así se pronunció este jueves el diputado Gualberto Arispe, respecto a la situación interna que atraviesa el MAS. representante del Trópico de Cochabamba, después del encuentro entre Luis Arce y Evo Morales. “La reconciliación se hará y la unidad se hará cuando se luche contra el narcotráfico, cuando se luche contra la corrupción, cuando se luche contra el contrabando, cuando de verdad se luche en el tema de la seguridad ciudadana”, agregó. El diputado se pronunció a propósito de las repercusiones que se produjeron por el encuentro entre Luis Arce y Evo Morales en la clausura de los Juegos Plurinacionales en Villa Tunari, donde se saludaron y compartieron comentarios con risas. En referencia a fotografías del evento, Arispe dijo que Arce y Morales “no van a ir a mostrar su cara de enojo, de rabia en un evento deportivo”. Añadió que tampoco hubo una reunión entre ambos y que el mandatario se retiró después del acto. Doble moral e hipocresía El diputado consideró que existe una “doble moral” y “hipocresía”, en la situación actual en el MAS. Observó “doble moral” porque –según afirmó- mientras en medios se destacaban las risas en el encuentro de Arce y Morales, desde la Casa Grande del Pueblo se difunden memes y videos en contra de Evo y los parlamentarios “radicales”. Arispe consideró que hay “hipocresía” por el caso de una colega parlamentaria que en cuestión de horas alentaba un recurso para frenar el congreso del MAS, pero después sonríe y reconoce que ambos Morales y Arce son sus máximos representantes. “Entonces existe una hipocresía. Mientras exista aquello y mientras los malos elementos sigan ejecutando el plan de gobierno saliéndose de los principios del MAS-IPSP, por supuesto que no va a haber unidad”, dijo. El parlamentario reiteró que claramente el MAS ya no está en el gobierno.