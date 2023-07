Concejal del MAS asevera que Evo le pidió atacar a Luis Arce y así desgastar su gestión





06/07/2023 - 17:52:33

Brújula Digital.- Joel Flores, concejal de Cochabamba del Movimiento Al Socialismo (MAS), aseveró este jueves que el jefe de ese partido político, Evo Morales, le pidió que atacará al presidente Luis Arce y así desgastar su gestión. Asimismo, indicó que lo que él hizo es solamente desobedecer las órdenes de Morales cuando también le pidió que debían sacar a Manfred Reyes Villas de la Alcaldía de Cochabamba. “Creo que es importante decir la verdad al pueblo boliviano, lo único que ha hecho está autoridad (refiriéndose a él) es desobedecer a las órdenes de Evo Morales Ayma, cuando él me pedía que le saquemos al alcalde de Cochabamba a toda costa en el mes de mayo. Por otro lado (me pedía) atacar a Luis Arce para desgastar su gestión políticamente”, afirmó Flores. Asimismo, reveló que durante las campañas electorales del 2020, Morales le solicitó desde Argentina 10 mil dólares y que él colaboró con 35 mil bolivianos. “El expresidente (Morales) estaba en la Argentina; dirigentes del MAS me llaman para decirme: apoyemos a nuestro candidato Luis Arce. Por lo tanto, Joel te estamos llamando a ti, vení a la oficina del MAS en Cochabamba y queremos que apoyes económicamente. No sé si tienes la posibilidad de aportar por lo menos unos 10.000 dólares. Nos falta plata para la campaña. Entonces, Evo nos ha pedido que te consultemos y a la tarde tipo 15:00 horas va a llamar Evo”, indicó Flores, según un reporte de ANF. “Me comunican con Evo, llama y me dice: mira Joel, necesitamos plata, falta una semana para que termine las campañas electorales. Yo le digo, con todo gusto”, agregó el concejal cochabambino. Respecto a ello, señaló que quisiera saber dónde quedó el dinero que dio para la campaña electoral y criticó que algunos senadores del MAS, que se jactan sobre el presunto trabajo que hicieron durante el 2020, no hicieron nada. “Lo único que estoy manifestando es que hay personas, como senadores y diputados, que se jactan y piensan que hicieron un trabajo político social y hasta económico, cuando no han hecho nada. Solamente se han agarrado del saco y del Presidente y ahora son senadores. Me refiero a (Leonardo) Loza y a otros diputados que no han hecho nada de campaña” dijo. Flores fue expulsado del MAS en cuatro oportunidades y no sabe cual que de esas expulsiones es la que vale.