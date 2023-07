Loza asegura que la relación Evo-Lucho está muy bien y nunca estuvieron enojados





06/07/2023 - 13:23:17

Erbol.- Luego del encuentro entre Evo Morales y Luis Arce en un evento en el Trópico de Cochabamba, el senador Leonardo Loza aseveró que la relación entre ambos está “muy bien” y que nunca estuvieron peleados. “Nunca he estado enojados entre Lucho y Evo, para nada, no sé de dónde sale esto. Claro, nosotros tenemos una mentalidad clara de que hay que combatir a la corrupción, venga de donde venga, por supuesto el tema del narcotráfico también. Esas cosas no nos pueden enojar, más al contrario nos tienen que unir”, dijo Loza. Morales y Arce se encontraron en la clausura de los Juegos Plurinacionales en Villa Tunari, donde se dieron la mano y compartieron comentarios entre sonrisas. Loza destacó que “las imágenes lo dicen todo”. “Nunca han estado alejados, para nada, y el día de ayer creo que todos se han sorprendido. Creo que todos se lo han creído que el MAS está dividido, peleado”, manifestó el senador. Loza espera que se genere una reunión entre Morales y Arce, “para seguir cerrando la boca a aquellos que creen que el MAS está dividido”. No obstante, el senador ratificó que algunos ministros hacen quedar mal al Gobierno, pero aclaró que no por culpa de ellos se puede fragmentar al MAS.