Entidades financieras aprobaron el 72% de solicitudes de reprogramación de créditos





06/07/2023 - 13:03:06

El director ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, informó este jueves que, hasta la fecha, las entidades de intermediación financiera (EIF) ya aprobaron el 72% de las solicitudes de reprogramación de créditos. Yujra indicó que las EIF recibieron un total de 2.557 solicitudes de reprogramación de créditos (por un importe de Bs 505 millones) de prestatarios de diversos sectores y regiones del país, de las cuales se aprobó 1.838 operaciones; es decir el 72% del total, equivalente a Bs 329 millones. Un total de 547 operaciones (21%) todavía se encuentran en etapa de análisis, mientras que unas 172 operaciones (7%) fueron rechazadas por no ajustarse a las previsiones señaladas en la normativa. En ese contexto, recordó que el pasado 30 de mayo de este año, el Órgano Supervisor emitió la carta circular 7151/2023 mediante la cual instruyó a las entidades de intermediación financiera atender y analizar las solicitudes de reprogramación de aquellos prestatarios de sectores que hubieran sido afectados en sus actividades económicas por factores externos, como el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el paro en Perú, los fenómenos climáticos y otros, con alcance también para los extrabajadores del ex Banco Fassil, ahora en intervención. Respecto a los tipos de crédito, las estadísticas dan cuenta que hasta ahora fueron los microempresarios quienes más se favorecieron con la medida. De las solicitudes de reprogramación aprobadas, 1.343 operaciones (73,1%) corresponden a microcréditos, 339 (18,4%) a créditos de consumo, 145 (7,9%) a créditos de vivienda de interés social y 2 (0,1%) a créditos empresariales. “La normativa de reprogramación se adoptó con el propósito de posibilitar un alivio financiero, a prestatarios del sistema financiero boliviano que están atravesando dificultades para honrar sus préstamos; es decir, no es una medida general, sino dirigida a quienes están siendo afectados en sus ingresos y, por ende, en su capacidad de pago, producto de eventos externos ajenos a su voluntad”, aclaró Yujra. Añadió que el mecanismo, sin duda alguna, cumple su propósito y es muy efectivo, dado que brinda una solución ajustada a las condiciones particulares de cada prestatario, lo que permitirá que los beneficiarios puedan retomar oportunamente el pago de sus obligaciones financieras, sin ser afectados en su estado ni en su calificación de riesgo, según un reporte institucional. ABI