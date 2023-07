Notificación judicial no llegó a Régimen Penitenciario para salida de Camacho a reunión del CNA





06/07/2023 - 11:04:22

El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó este jueves que la notificación judicial para que el privado de libertad, Luis Fernando Camacho, salga de la cárcel de Chonchocoro para ser trasladado a la reunión Consejo Nacional de Autonomías (CNA), no llegó hasta la fecha. “Ayer se especulaba que había una orden, pero como administración penitenciaria no hemos conocido oficialmente (…). Se descarta cualquier tipo de salida porque no llegó ninguna autorización ni orden”, informó Limpias. El Consejo Nacional de Autonomías inició a las 09h00 de este jueves en la Casa Grande del Pueblo y cuenta con la participación de seis gobernadores departamentales, quienes evaluarán los avances del Censo previsto para el 23 de marzo de 2024. Explicó que el plazo para la notificación sobre la salida de cualquier privado de libertad es de 48 a 24 horas, como mínimo. En el caso del excívico cruceño, si llegará la notificación, sería “extemporánea”, porque el traslado debía ser a las 09h00. Remarcó que la notificación debería ser virtual o física, por conducto regular, en el Centro Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro; sin embargo, ninguna de ellas llegó a la administración penitenciaria. “Él (Luis Fernando Camacho) se encuentra allá, en el penal de Chonchocoro, nosotros obedecemos al tema del Órgano Judicial, pero lastimosamente no ha existido, no llegó nada, y el privado de libertad está realizando las actividades cotidianas que tiene del día a día, obviamente en el área de contención médica como corresponde”, manifestó. abi