Yo he decidido ya no callar más: La mujer que denunció a Director del Sernap





06/07/2023 - 06:39:28

Erbol.- “Mi persona ha sido presionada, maltratada y, además, siempre ha habido ese acoso laboral. Por eso es que yo, de esa manera, he denunciado todo eso. Yo he decidido ya no callar más toda esa situación”. Así se pronunció este miércoles la funcionaria que denunció al Director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Teodoro Mamani. La servidora pública presentó en junio una denuncia ante el Ministerio de Medio Ambiente, para acusar a Mamani de acoso sexual y de presionarla para que abortara una vez que quedó embarazada. Además, aseveró que fue despedida a causa de esta situación. “He sido realmente presionada por el señor Teodoro Mamani. Todas las veces que yo que yo quería hacer algo, siempre él me chantajeaba con desvincularme del trabajo”, dijo. La mujer responsabilizó a Mamani en caso de que lo ocurra algo y pidió ayuda de las autoridades correspondientes. “Tengo miedo, temo por mi vida”, agregó. De parte del Sernap, el director jurídico Juan Saavedra, aseveró que la mujer y otras personas fueron despedidas el 15 de mayo debido a que habían consumido bebidas alcohólicas en la entidad. Negó que el despido haya sido por el embarazo y aclaró que recién el 29 de mayo la entidad tomó conocimiento del estado de gravidez. El Director Jurídico del Sernap reveló también que la mujer ya ha presentado ante el Ministerio de Trabajo una nota, informando que se estaba reincorporando a su fuente laboral y que la denuncia realizada contra Mamani se trataba de un “malentendido”. En ese marco, el funcionario dijo que todo lo que circula en redes sociales es totalmente falso, tendencioso y maliciosos, “que lo único que genera es un malestar en la institución y lo que se pretende es denigrar la gestión que se está realizando en pro de las áreas protegidas”. El abogado de la denunciante, Mauricio Chiri, exhibió el documento de acuerdo, mediante el cual Teodoro Mamani reconoce que es el padre del hijo que está en el vientre de la mujer y se compromete a la filiación, además de cubrir la manutención. El jurista pidió también que se proceda a la permuta o cambio de entidad para la funcionaria denunciante, puesto que en el Sernap estaría sufriendo violencia psicológica e institucional.