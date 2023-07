Diputado Flores cree que opositores se aprovechan de sus declaraciones y rechaza teoría del autogolpe





06/07/2023 - 06:27:47

Después de la polémica por sus revelaciones respecto a Evo Morales y su renuncia en 2019, el diputado Andrés Flores rechazó este miércoles que sus declaraciones sean aprovechadas por opositores. El jefe de bancada del MAS negó que haya existido un “autogolpe” y afirmó que se trató de una “salida política” decidida por el Pacto de Unidad. Un día antes, Flores reveló que en una reunión en el hangar presidencial el 10 de noviembre de 2019, Morales había instruido a los dirigentes de la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad que pidan su renuncia a la Presidencia, lo cual se plasmó más tarde ese día. Tras esas declaraciones, opositores consideraron la versión de Flores como evidencia de que en Bolivia no hubo un “golpe de Estado”, sino un “autogolpe”, por lo cual se debería liberar a los detenidos como Jeanine Añez y Luis Fernando Camacho. Sin embargo, Flores este jueves manifestó que la oposición quiere aprovechar sus declaraciones y llamó a que no se lo tergiverse. El diputado “arcista” ratificó que hubo un “golpe de Estado”. Si bien confirmó la reunión que hubo en el hangar, justificó que la decisión política tomada entonces era para evitar muertos. “Es una decisión que tomaron en bien del pueblo boliviano y también resguardó su vida nuestro compañero Evo Morales saliendo de La Paz al Trópico”, dijo Flores en conferencia de prensa. “Acá no se puede decir que es un autogolpe, de ninguna manera”, enfatizó. Flores recalcó que la decisión tomada entonces era una “buena salida” para que el MAS no se bañe de sangre. Dijo que los “golpistas” tienen que “pudrirse en la cárcel” y mencionó a Camacho, Añez, además de Marco Pumari. Confirmó que ha recibido amenazas tras sus declaraciones anteriores, pero no se quejará.