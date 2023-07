Arzobispo de Nicaragua: Excarcelación de monseñor Rolando Álvarez es pura especulación





06/07/2023 - 06:15:49

La Prensa.- El arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, dijo este miércoles que la supuesta excarcelación del obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, “es pura especulación”. Brenes declaró ante algunos medios que monseñor Álvarez se mantiene en la cárcel La Modelo y negó haber sostenido comunicación con él, tal y como se había informado en algunos medios nacionales e internacionales, citando a fuentes diplomáticas. “Él está ahí mismo”, dijo Brenes a radio Corporación. “¿Usted ha hablado con él?”, le preguntó el reportero: “No, no, su familia ha ido”. Y confirmó que monseñor se mantiene en Nicaragua. Este martes diversos medios nacionales e internacionales y defensores de derechos humanos, entre ellos Bianca Jagger, informaron que Álvarez fue sacado de La Modelo el lunes 3 de julio por la noche y que se encontraba bajo resguardo de la Conferencia Episcopal. La reconocida activista de derechos humanos publicó en su cuenta de Twitter: “Me han informado que anoche lo sacaron de la cárcel ‘La Modelo’, y que el régimen lo enviará a Roma”. El dirigente opositor y excarcelado político, Félix Maradiaga, también informó en sus redes sociales que “por parte de fuentes creíbles y bien informadas” monseñor Álvarez “ya no se encuentra en el centro de detención La Modelo” y anunció que podría ser enviado fuera de Nicaragua. Negociaciones fracasaron De acuerdo con informes difundidos en varios medios, las negociaciones entre la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el Vaticano y la Conferencia Episcopal, por la excarcelación de monseñor Álvarez “fracasaron” al no alcanzarse un acuerdo definitivo, ya que el obispo se niega a ser desterrado. Por lo que fue devuelto a prisión. La periodista nicaragüense de la cadena Univisión, Tifani Roberts, comunicó este miércoles en su cuenta de Twitter que “después de un mega intento por sacar a monseñor Álvarez de la cárcel, al fin no se pudo. Las negociaciones fracasaron, el obispo está de regreso en La Modelo y la represión continua”. Según Confidencial, fuentes eclesiales y diplomáticas, el Vaticano envió a Managua a un representante diplomático de su Secretaría de Relaciones Exteriores para negociar con el Gobierno de Nicaragua la excarcelación y el exilio de monseñor Álvarez. Sin embargo, el obispo no aceptó los términos impuestos para su destierro y fue regresado a prisión la mañana de este miércoles 5 de julio. “La única circunstancia en la que monseñor Álvarez aceptaría irse al exilio es si el papa Francisco se lo pide o se lo ordena, y eso no ocurrió antes, ni tampoco ha ocurrido en las pláticas que llevaron a cabo esta semana con un representante diplomático del Vaticano”, explicó la fuente a Confidencial. El encarcelamiento de monseñor Álvarez La dictadura mantiene a monseñor Álvarez privado de libertad desde agosto de 2022. Su arresto se oficializó el 19 de agosto, cuando la Policía irrumpió en la Curia Episcopal de Matagalpa de madrugada y lo trasladó a Managua, quedando bajo arresto domiciliario. Previo a su arresto, Álvarez fue obligado a permanecer dos semanas (desde el 4 de agosto) dentro de la Curia Episcopal de Matagalpa, junto a sacerdotes y laicos, quienes fueron encerrados en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Chipote. El 13 de diciembre de 2022, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo acusó al obispo por los delitos políticos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense. El 9 de febrero de 2023, el obispo fue trasladado de la casa de sus familiares en Managua a la cárcel La Modelo, tras negarse a salir del país junto con otros 222 presos políticos que fueron desterrados y enviados a Estados Unidos. Un día después, el 10 de febrero, en un juicio exprés la justicia orteguista condenó a Álvarez a 26 años y cuatro meses de prisión. Durante su encarcelamiento, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha mostrado públicamente al obispo en dos ocasiones. La primera, cuando fue trasladado a los juzgados del Distrito Penal de Audiencias de Managua para ser acusado, y la segunda ocasión fue el 25 de marzo de 2023, cuando los medios de propaganda oficialista mostraron fotografías y un video del jerarca católico luciendo el traje azul de preso durante una visita familiar.