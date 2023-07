Abogados de Añez y militares pedirán que Evo pase a calidad de investigado por autogolpe





06/07/2023 - 06:10:08

Erbol.- Los abogados que patrocinan a los imputados en los casos denominados “Golpe de Estado” anunciaron que pedirán investigar también a Evo Morales en este proceso porque, consideran que “planificó” un “autogolpe” en 2019, al instruir a la COB y sus organizaciones sociales que pidan su renuncia. Los juristas se basan a las revelaciones de los diputados “arcistas”, Andrés Flores y Deisy Choque, quienes afirmaron que Evo “instruyó” en 2019 a la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad que le pidan su renuncia, durante el conflicto poselectoral. Para el abogado de Jeanine Añez, Alaín De Canedo, las declaraciones que realizaron los asambleístas en torno a lo que ocurrió en 2019 deben estar registradas en el cuaderno de investigaciones, por lo que dijo que pedirán que sean convocados a declarar, incluido el dirigente de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi. “Nosotros lo denominamos autogolpe”, dijo Canedo en entrevista con la Tarde en Directo de Erbol a tiempo de señalar que incluso también Morales habría realizado el mismo pedido al entonces comandante de las Fuerzas Armadas Willam Kaliman, con el objetivo de convulsionar el país y dejar un vacío de poder. En conclusión, el jurista consideró que el expresidente pretendió hacer lo que Hugo Chávez hizo en Venezuela, de volver al poder después de una convulsión. Por otro lado, para el abogado Javier Peñaloza, defensa legal del excomandate del Ejército Pastor Mendieta, la declaración de los diputados Andrés Flores y Deysi Choque son contundentes para hacer caer la tesis del supuesto “Golpe de Estado”. Es más, dijo que ese hecho fue armado por el expresidente para generar un “autogolpe”, por lo que anunció que pedirán que Evo Morales sea investigado en el proceso. “Evo Morales tendrá que ser incluido en esta investigación como investigado, tendrá que ser imputado y obviamente también cautelado porque ahí estaríamos hablando de un autogolpe”, indicó el jurista a este medio. Peñaloza anunció que también solicitaran la declaración de los diputados “arcistas” en el proceso en calidad de testigos. Finalmente, el abogado Eusebio Vera, que defiende al excomandante de la Fuerza Aérea, Jorge Terceros, y de la Armada, Palmiro Jarjury, recordó que hace dos años sus defendidos señalaron que lo que ocurrió en 2019 no fue un Golpe de Estado, ya que en todo momento se encontraban en constante coordinación con la exautoridad. Incluso dijo que Kaliman ya sabía que Morales iba a renunciar y que, para no quedar mal con el “jefe”, se sugirió la renuncia. Vera sostuvo que la razón por la que se llegó al conflicto de 2019 fue que el expresidente no respetó el referéndum de 2016, además de que se postuló a las elecciones de 2019 y se desarrollaron los comicios en medio de irregularidades. “No hubo ningún Golpe de Estado en 2019”, dijo.