Lucho y Evo aparecen juntos y sonrientes en la testera de los juegos estudiantiles del Trópico





06/07/2023 - 06:08:39

El Deber.- La clausura de los juegos estudiantiles del Trópico de Cochabamba que se realizó este miércoles fue el escenario donde aparecieron compartiendo testera el presidente Luis Arce y su predecesor, Evo Morales, quienes son las figuras más visibles de la crisis interna que vive el MAS. “La derrota tiene que generar templanza y la victoria humildad, nosotros estamos convencidos de que el deporte no solo es salud, sino también formación del carácter, formación del temple”, dijo en su discurso como un sutil mensaje político el Jefe de Estado. Los dos líderes del MAS atraviesan una severa crisis interna con acusaciones abiertas de parte del exmandatario, quien no se cansa de calificar como un gobierno corrupto y ligado al narcotráfico en sus apariciones públicas de fin de semana en su programa, “Evo es pueblo”. Sin embargo, este miércoles no parecieron muy distantes, pues el saludo fue efusivo entre ambos y compartieron una amena conversación, que fue transmitida por los medios de comunicación del Tópico de Cochabamba. Arce estuvo acompañado por la ministra de Salud y Deportes, María Renée Castro, quien estuvo a su lado en todo momento; también llegó el senador Leonardo Loza, quien no ahorra calificativos para el Gobierno de Arce. Al igual que Morales, compartió momentos de charla con el primer mandatario em medio de sonrisas, de las que participó también la ministra de Salud. Tanto Arce como Morales fueron los encargados de entregar los principales premios y medallas a los estudiantes y cuando acabó la premiación, Arce abandonó el escenario no sin antes compartir una charla de dos minutos con Evo Morales, mientras los estudiantes empezaban a celebrar la clausura de los juegos. No se conoció si fue el Ministerio de Salud el que hizo llegar la ingente cantidad de premios y medallas que se entregaron a los estudiantes de distintas disciplinas. Las medallas lucían la leyenda del Gobierno Municipal de Villa Tunari. Mientras, los dos líderes políticos del MAS compartían el escenario en Villa Tunari, en La Paz los legisladores de ambos bandos se enfrascaban en dos pugnas, la primera por la aprobación de créditos en la Cámara de Diputados y la segunda en la comisión Mixta de Constitución, por la aprobación de un nuevo reglamento para la preselección de candidatos a magistrados.