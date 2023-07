Senado sanciona ley para acceder al crédito de $us 500 millones del BID





06/07/2023 - 06:03:34

Por mayoría, el pleno de la Cámara de Senadores sancionó este miércoles la ley de contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $us 500 millones, para el apoyo a poblaciones vulnerables afectadas por el Coronavirus o Covid-19. El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, explicó que los fondos financiarán “el equipamiento del hospital de tercer nivel de la región del Chaco y de la ciudad de Cobija, principal destino del crédito, y luego se beneficiará a unos 215 municipios, que han sido identificados sobre la base del índice de Vulnerabilidad Municipal de Salud”. De acuerdo con la autoridad, son 251 establecimientos de salud, en la amplia geografía nacional, que se beneficiarán con parte del crédito de $us 500 millones, a través de la dotación de equipos modernos, renovación de unidades de terapia intensiva y tomografías, compra de refrigeradores, carros frigoríficos, equipos de imagenología, equipamiento de hospitales de tercer nivel y la compra de 194 máquinas de diálisis. Además, con parte del crédito se pagará la deuda por la compra de vacunas contra el Covid-19 que se prestó el Gobierno en 2021. La norma fue remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación.