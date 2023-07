Gobierno: En Bolivia hubo un golpe de Estado en 2019





05/07/2023 - 20:26:47

En Bolivia no está en duda que en 2019 hubo una interrupción de la democracia con un golpe de Estado, que derivó en la toma del poder por parte de un gobierno de facto, masacres, persecución y cientos de detenidos sin respetar sus derechos, afirmó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. “Aquí ha existido un golpe de Estado y eso no está en duda”, insistió y aclaró que su posición no responde a las versiones que circulan en sentido de que el expresidente Evo Morales hubiera solicitado en 2019 a sectores sociales que pidan su renuncia. El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Diputados, Andrés Flores, reveló el martes que Morales instruyó a la Central Obrera Boliviana (COB) y al Pacto de Unidad pedir su renuncia en la crisis política de 2019. La diputada masista Deysi Choque también hizo declaraciones en ese sentido. Sectores de la oposición política, el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y la expresidenta Jeanine Áñez se apoyaron en las revelaciones de los legisladores para asegurar que en 2019 no hubo un golpe de Estado y exigieron su liberación, por lo que Alcón aseguró que en Bolivia hubo un golpe de Estado que interrumpió el orden constitucional. “Creo que no tenemos que perder el horizonte, lo que ha ocurrido en nuestro país es un golpe de Estado”, afirmó y consideró que “no se puede ocultar” todos los hechos ocurridos antes, durante y después de la dimisión de Morales. “Lo que no se puede ocultar es que aquí se ha tenido 36 muertos, que no se ha respetado la sucesión constitucional y la normativa vigente, a partir de esa autoproclamación (de Áñez)”, afirmó Alcón y recordó que en el gobierno de facto se dieron las masacres de Sacaba y Senkata, donde policías y militares intervinieron protestas con el saldo de más de 30 muertos y decenas de heridos por impactos de bala. “Lo que dice el GIEI es también memoria, verdad, justicia y reparación, así que no podría estar en duda (el golpe de Estado). Lo que tenemos que hacer es, precisamente, trabajar en aquello, el país está buscando justicia”, aseguró en una conferencia de prensa. “Aquí lo que ha ocurrido es una interrupción del proceso democrático, del orden constitucional y ha desencadenado en todo lo que hemos vivido”, reiteró la Viceministra de Comunicación en respuesta al discurso de “autogolpe” que maneja la oposición.