Argentina confirma que dejará de comprar gas boliviano tras habilitar gasoductos en 2024





05/07/2023 - 20:17:32

Los Tiempos.- El Embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, informó que gracias a la habilitación de gasoductos su país llegará a autoabastecerse de gas en la gestión 2024 y dejará de comprar gas boliviano. Además, indicó que la falta de compra no pondrá en problemas a Bolivia, ya que tiene demanda de Brasil. "Yo supongo que Argentina llega al autoabastecimiento a partir del año que viene (2024). No entiendo que eso sea un problema para Bolivia porque hay demanda de gas de Brasil, no es que el gas no va a tener donde poder colocarlo, sino que cambiaran los clientes", dijo a los medios de prensa. Basteiro anunció que desde este 9 de julio conectarán el gasoducto Néstor Kirchner con Yacimiento Petrolífero Vaca Muerta y en que el primer semestre de la gestión 2024 habilitarán el segundo gasoducto que conectará con Vaca Muerta con el norte argentino. "Argentina a partir del 9 de julio, en esta semana, se va a habilitar el gasoducto Néstor Kirchner que conecta a Vaca Muerta con el gasoducto central argentino y después, a mitad del año 2024, otro gasoducto que ya conecta a Vaca Muerta con el norte argentino con lo cual ahí estaríamos en condiciones de autoproveernos, va a haber provisión propia de Argentina de Vaca Muerta", sostuvo.