El ultimátum de Kevin Costner a su ex esposa





05/07/2023 - 17:25:52

Infobae.- La batalla legal entre Kevin Costner y su ex esposa Christine Baumgartner no deja de complicarse. Todo comenzó el 1° de mayo cuando Kevin y Christine dieron por terminado su matrimonio, y según el contrato prenupcial que ambos firmaron, Christine debía buscar otro lugar para vivir en un lapso de 30 días en caso de divorcio. El primer “giro de trama” se dio cuando Baumgartner se negó a salir de la mansión de Costner valuada en alrededor 145 millones de dólares. Posteriormente, parecía que ambas partes habían llegado a un acuerdo, donde la ex diseñadora de bolsos haría sus maletas y abandonaría la residencia el 31 de agosto, tiempo que Christine consideró prudente para poder encontrar un nuevo hogar para ella y los hijos que comparte con el actor. Ahora, nuevos documentos rescatados por People aseguran que Costner no tiene intenciones de esperar tanto tiempo para que su exesposa salga de la mansión, dándole como fecha máxima el 13 de julio para que encuentre otra residencia. Este 12 de julio, ambas partes se verán las caras en el tribunal y se determinará cuál será el acuerdo de manutención. Christine quería esperar a escuchar lo que determine el tribunal y a partir de ahí tener poco más de un mes para encontrar un nuevo hogar. Por el contrario, Costner quiere que en cuanto se resuelva el conflicto de la manutención, Baumgartner salga de la casa. En la documentación, la defensa de Kevin asegura que Baumgartner “se agarra a un clavo ardiendo con un argumento sin fundamento tras otro” en su esfuerzo de quedarse en la casa que ha compartido con Costner por años. Asimismo, “solicita respetuosamente que se ordene a Christine desalojar su residencia de propiedad separada de inmediato y a más tardar el 13 de julio de 2023″. A finales de junio, Baumgartner declaró que su ex esposo no le había dado el apoyo que le había prometido para poder trasladarse a otra propiedad, además, reiteró que esta pelea ha sido en favor de sus hijos ya adolescentes, a quienes no quiere someter a una constante reubicación.

“Kevin me quiere alquilar lugar sin plan financiero en su lugar. Sin embargo, tenemos que pensar en nuestros tres hijos. Es contrario a sus intereses comprometerse a un alquiler que tal vez no pueda permitirse, sobre todo porque eso conduciría en última instancia a múltiples reubicaciones. Mi objetivo ha sido y sigue siendo mantener la mayor estabilidad posible para nuestros hijos, lo que incluye tener los recursos adecuados y un plan en marcha para que puedan establecer un hogar estable para ellos, en lugar de hacer arreglos de vivienda temporales e inconsistentes”, dijo en su momento. Ahora, los abogados de Kevin aseguran que, en contraste con lo que declaró Christine, ella cuenta con millón y medio de dólares en efectivo, una cantidad que consideran más que adecuada para poder trasladarse. Sumado a esto, reiteran que Kevin ha presentado varias ofertas para asegurar que el traslado de su ex esposa sea de la manera más rápida y cómoda posible. “Christine puede permitirse mudarse. Ella tiene a su disposición casi un millón quinientos mil dólares en efectivo para encontrar una vivienda alternativa. Múltiples casas encantadoras de 4 dormitorios y 4 baños están actualmente disponibles, situadas muy cerca de la residencia de propiedad separada de Kevin... Kevin hizo múltiples ofertas para ayudarla a trasladarse”. Costner se ha mostrado desesperado por la negativa de su ex esposa a mudarse, pues al no sentirse cómodo en su propio hogar en Montecito, California, el actor ha tenido que recluirse en su rancho de Aspen, Colorado, lo que ha interrumpido la producción de su siguiente largometraje, Horizon. Como se mencionó anteriormente, el acuerdo de manutención es otro apartado que ha incrementado la tensión entre Costner y Baumgartner. Mientras el actor tenía pensado pagar 38 mil dólares mensuales que irían disminuyendo mientras sus hijos alcanzaran la mayoría de edad, Christine consideró que esta es una cantidad muy baja, por lo que ha exigido 248 mil dólares por mes.