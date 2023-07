Shakira envió un mensaje a través de la moda en Paris Fashion Week





05/07/2023 - 17:04:57

People.- En estos momentos, las marcas más codiciadas de la alta costura están desfilando sus colecciones primavera verano 2024 en la semana de la Alta Costura en París. Por supuesto, las celebridades nunca se pierden estos eventos y hemos visto varios de nuestros artistas del mundo hispano como Maluma y Karol G. Ahora, Shakira es la última en causar sensación en los desfiles con un look que está llamando la atención de todos. Para asistir al desfile de Viktor & Rolf, la marca conocida por sus diseños atrevidos y simpáticos, la colombiana eligió una gabardina blanca de la casa de diseño con un toque 3D– un "NO" escultural. En las fotos del evento, vimos a Shakira posando con un dedo al aire, al parecer repitiendo el mensaje de su propio atuendo.

También la vimos sentada junto a Camila Cabello en el desfile, quien optó por un vestido de encaje y botines negros. La cantante de "Copa vacía" compartió una foto con la cubana en su cuenta de Instagram, en donde vimos a varios de sus fans especulando sobre el mensaje que quiso mandar con su look. Varios hicieron referencia a su canción del 2005 "No", en donde Shakira canta: "No, no intentes disculparte, no juegues a insistir". También otros opinaron que puede ser una pista para una canción con Camila Cabello. "Shakira no hace nada sin planificar. Estoy seguro que esto tiene que ver con una colaboración con Camila", escribió un fan.