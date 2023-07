Lynda revela que padece una enfermedad degenerativa e incurable





05/07/2023

Quién.- Tras posicionar su carrera como cantante en los años 90 con éxitos como A mil por hora, Gira que gira y Dile, Lynda Thomas desapareció de la escena pública en 2002 sin dar explicaciones, hasta ahora que la artista se sinceró y reveló la causa por la alejó de los escenarios. La cantante regresó hace unos meses como parte del elenco de 90’s Pop Tour, pero ahora compartió un extenso mensaje a través de su cuenta de Instagram en el que reveló que tiene esclerosis sistémica. “Me considero una persona privada, pero hoy quiero compartir algo importante. El año pasado íbamos finalmente a lanzar un álbum y planeábamos una especie de primera fila, pero entonces, mi salud comenzó a deteriorarse”, explicó la cantante. “Desde muy pequeña he convivido con una serie de enfermedades y en dolor constante a pesar de estar bajo supervisión médica. Aprendí a vivir y a funcionar bajo estas circunstancias, pero a mitad del 2022, todo se volvió cuesta arriba y por eso, decidimos poner todo en pausa, menos mi compromiso con el 90s Pop Tour”, continuó. Fue entonces que, tras practicarle una serie de estudios, los médicos descubrieron el origen de su malestar. “Después de más exámenes y médicos, mi neurólogo hizo caso a su intuición y me envió con un reumatólogo quien finalmente ha resuelto el enigma de todos estos años. Desafortunadamente, lo que he tenido toda mi vida, es la enfermedad autoinmune más peligrosa que existe y que es conocida como Esclerosis Sistémica o Esclerodermia”, reveló. En su mensaje, a cantante explicó: “Esta enfermedad da lugar a otros problemas como el Síndrome de Sjögren, y el Síndrome de Raynaud que también tengo. Es una enfermedad crónica y que hasta hoy no tiene cura pero con tratamiento, es posible tener una vida hasta cierto punto normal. Sin embargo, inevitablemente, algún día, provocará problemas mucho más severos de salud”. Lynda se muestra positiva ante su enfermedad Pero pese a todos sus malestares, Lynda se mostró optimista: “Contrario a lo que puedas pensar, estoy en paz y no planeo cambiar mi vida porque con disciplina y el tratamiento correcto, estaré bien. Me he hecho la promesa de ver a mi hijo continuar creciendo y quien sabe, algún día, hacer travesuras con mis nietos”. “Me he hecho la promesa de seguir creciendo junto al hombre que amo y continuar abrazándolo hasta que la vida nos diga adiós desde el último andén. Tengo muchas cosas que contarte y cantarte también, muchos libros que leer y muchos lugares que conocer así que no voy a ningún lado, por ahora”. Finalmente se mostró muy positiva y aseguró que ninguna enfermedad la va a derrotar: “No será fácil, pero ninguna enfermedad me va arrebatar la posibilidad de seguir caminando por los atajos de este viaje y continuar abriendo los brazos y el corazón cada mañana. ¿Qué es la esclerosis sistémica, la enfermedad que padece Lynda? De acuerdo con Mayo Clinic , la esclerodermia, también conocida como esclerosis sistémica, pertenece a un grupo de enfermedades que provocan el endurecimiento de la piel, aunque también pueden provocar problemas en otros órganos, como los del sistema digestivo. Entre los síntomas más comunes, se encuentran el endurecimiento de la piel en antebrazos, la parte superior de los brazos, el pecho, el abdomen, las partes inferiores de las piernas y los muslos, aunque esto varía según las partes afectadas. Actualmente no existe una cura para la enfermedad, pero los tratamientos pueden aliviar los síntomas, retrasar el avance y mejorar la calidad de vida de los pacientes.