Diputado arcista denuncia sufre amenazas tras revelar que Evo instruyó a la COB que pida su renuncia en 2019





05/07/2023 - 16:18:02

Erbol.- El diputado “arcista” Andrés Flores denunció que, luego de revelar que Evo Morales instruyó a la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones sociales pedir su renuncia en 2019, sufrió amenazas de un “número privado” que lo llamó en la noche. El jefe bancada del MAS señaló que cuando uno dice la “verdad” es amenazado. “Yo tengo mi familia, tengo mis hijos, de verdad, es por eso denuncio públicamente, puede pasar cualquier momento querer secuestrarnos, pero denunció públicamente porque decir la verdad hoy somos amenazados”, indicó Flores. El diputado Flores se limitó a señalar que fue amenazado a través de una llamada telefónica y no quiso dar mayores detalles. No aclaró si pedirá algún tipo de protección a la Policía o si presentará alguna denuncia, sólo señaló que la próxima vez grabará las “amenazas”. Estos hechos ocurrieron luego de que el diputado Andrés Flores recordó que Evo Morales instruyó que le pidan su renuncia en una reunión en el Hangar de la ciudad de El Alto, antes de que se vaya a Cochabamba, en medio del conflicto de 2019. Ante estas declaraciones, el diputado Freddy Mamani negó las aseveraciones de su colega Flores y calificó como dos “grandes mentiras” lo que dijeron los asambleístas “arcistas”. Mamani mostró una foto de la reunión que hace referencia Flores, donde no aparece su colega. Aseveró que el jefe de bancada miente. Además, aclaró que el tenor de la reunión era para ver cómo iban a recuperar la Casa Grande del Pueblo que fue tomada por “golpistas”, pero se decidió no hacerlo.