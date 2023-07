Comisión legislativa halló evidencia de varios vuelos con cocaína de Bolivia al extranjero





05/07/2023 - 16:14:11

El Deber.- La comisión especial de legisladores que investiga el caso ‘narcovuelo’, y que en febrero implicó a la aerolínea estatal BoA, halló evidencia de varios envíos de cocaína a España así como a otros países desde los aeropuertos de Viru Viru y Jorge Wilstermann de Cochabamba. “No se trata de un solo vuelo y puedo adelantar el dato sin entorpecer la investigación que está en reserva. Los datos a los que accedimos nos inducen a pensar que se trata de varios vuelos que se han producido en el pasado inmediato”, dijo el diputado Saúl Lara (CC). El legislador es parte de la comisión del legislativo. Aseguró que su criterio no tiene una motivación política porque hay una preocupación compartida con sus colegas del Movimiento Al Socialismo (MAS) de que este caso se aclare y se establezcan todas las responsabilidades. “Es un tema altamente complejo; el narcotráfico ha penetrado estructuras del Estado y ojalá que no haya implicancias de orden político en la estructura gubernamental”, declaró Lara en una entrevista con el programa Influyentes emitido por EL DEBER Radio. El diputado señaló que la Fiscalía debe entregar un informe detallado, con los avances de las pesquisas con la perspectiva de transparentar la información. La revelación de Lara tiene lugar luego de que Ministerio Público decidiera remover a los fiscales que estaban a cargo de la investigación del ‘narcovuelo’. La comisión de fiscales recibió el lunes la orden de dejar el caso, tras tomar declaraciones a la plana mayor de BoA y la Felcn. Para Lara, este caso penetró a varias instituciones, incluida la aerolínea estatal, la Policía, la Dirección General de Aeronáutica Civil (Dgac) y los operadores aéreos de Naabol. De hecho, casi media tonelada de cocaína burló todos los controles del aeropuerto de Viru Viru. La Guardia Civil Española reportó el hallazgo de 484 kilos de cocaína en el vuelo OB776 de BoA tras el operativo realizado en 11 febrero en el aeropuerto de Barajas de Madrid. La Aduana española publicó los detalles de esta operación el 30 de mayo. El vuelo operado por BoA se hizo con una nave rentada a la empresa española de viajes chárter Wamos, según el resultado de las primeras pesquisas en Madrid. Las naves de la aerolínea estatal estaban en mantenimiento. También se sabe que la droga fue descubierta por una unidad de élite del Ministerio de Hacienda de España, pero que coordina con la Comisión Europea, la entidad operativa del bloque institucional de los Estados parte de la Unión Europea. “La sustancia, empaquetada en 12 bultos y transportada en un contenedor de bodega, fue descubierta el pasado mes de febrero tras ser seleccionada la expedición para su control mediante técnicas de análisis de riesgo por parte de funcionarios de la Unidad ENS, perteneciente a la Subdirección General de Operaciones del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Esta unidad es la encargada de llevar a cabo el análisis de riesgos en materia de seguridad y protección que la Comisión Europea encomienda a los Estados miembros”, señala el informe del Ministerio de Hacienda, revisado por El DEBER. El viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, viajo recientemente a España para preparar una reunión antidroga con España y anunció mayor coordinación con ese país. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, había cuestionado a las autoridades de ese estado europeo por no enviar información sobre el decomiso de droga.