Proveedores de internet denuncian que una acusación judicial pone en riesgo los datos de sus clientes





05/07/2023 - 16:12:33

Brújula Digital.- Empresas bolivianas que proveen servicios de internet denunciaron que una acusación judicial pone en riesgo la integridad de los datos de miles de sus clientes, incluidos direcciones y pagos digitales. En una nota enviada al fiscal de materia Ramiro Prieto, las empresas del sector demandaron medidas para que puedan seguir ofreciendo en el país servicios de internet seguros a sus clientes. La situación se originó cuando se detectó que una entidad había utilizado los servicios de la empresa de hosting AvanceHost para construir una página que parecía ser la de la Dirección del Notario Plurinacional (DIRNOPLU) y con ello generaron cobros ilegales a ciertos usuarios. Se produjo por ello un caso de phishing (suplantación de identidad). Debido a esta situación, AvanceHost suspendió de inmediato el sitio web que había creado para la empresa que solicitó ese servicio y proporcionó a la Fiscalía los datos del usuario responsable para colaborar con la investigación. Sin embargo, el juez de Instrucción Penal Cuarto de la ciudad de El Alto, Ángel Mendoza, emitió una orden de allanamiento en las oficinas jurídicas de AvanceHost y confiscó documentos de la empresa. El juez solicita además tener acceso a la información total de los servidores, lo que pone en riesgo la integridad de los datos de cientos de clientes de AvaceHost, incluyendo sitios web de periódicos, blogs, empresas privadas, personajes políticos, universidades y facturaciones en línea con toda su base de datos y corros electrónicos. Ello contraviene la normativa boliviana y los acuerdos internacionales que protegen la información contenida en servidores de internet. La situación se agrava debido a que la justicia está buscando encarcelar a los trabajadores de estas empresas. Las empresas de alojamiento web en Bolivia enviaron una carta al fiscal Prieto y le demandaron que la justicia reconozca que los clientes de las empresas de hosting son los responsables de los contenidos, publicaciones y archivos que generan y son ellos los que deben asumir responsabilidad por sus acciones. Por lo tanto, que una entidad cometa fraude o dé información errada, etc., no puede afectar al proveedor que otorga los servicios de internet y que solo es el “mensajero” de lo que hacen otros. También demandan que se respete la seguridad jurídica de parte del Estado boliviano para que puedan continuar con sus operaciones, ya que sus fuentes de empleo están en riesgo. Las empresas de servicio de internet se solidarizaron con AvanceHost y su representante, Tito Villalpando, y pidieron que se investigue más bien a quien creó la web que se hizo pasar por la de DIRNOPLU. Por último exigen que el Estado no puede “intentar sustraer servidores de nuestras empresas, ya que en ellas tenemos sus informaciones de nuestros clientes y que son instituciones estatales, ministerios, alcaldías, universidades, empresas privadas, etc.”. Además, las empresas denuncian que existe la posibilidad de los clientes de dicha empresa se queden sin servicio, ya que se está intentando secuestrar los servidores que sustentan sus páginas.